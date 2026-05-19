DroneShield Aktie verliert heute spürbar - aktueller Kursrückgang am 19.05.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die DroneShield Aktie. Mit einer Performance von -6,47 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der DroneShield Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,42 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1,8145€, mit einem Minus von -6,47 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei DroneShield insgesamt ein Minus von -7,75 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,97 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,48 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in DroneShield eine negative Entwicklung von -6,08 % erlebt.

DroneShield Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,97 % 1 Monat -21,48 % 3 Monate -7,75 % 1 Jahr +151,42 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie

Stand: 19.05.2026, 09:39 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell primär um Kursentwicklung und Bewertung der DroneShield-Aktie: charttechnische Fragestellungen (Unterstützung im Februar, mögliche Trendwende) im Konflikt mit fundamentalem Ausblick zu Profitabilität und Wachstum; Debatten über Risiken durch Wettbewerber wie Rheinmetall, potenzielle Großaufträge und die technologische Position (C2-enterprise, NATO-SAPIENT, multi-layered defense); Diskussion über Produktionsausbau in den USA und zivile vs. militärische Anwendungsfelder.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber DroneShield eingestellt.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 923 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,67 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Während etablierte Rüstungstitel wie Rheinmetall und DroneShield zuletzt Kursverluste verzeichnen, rückt Harvest Technology mit seinem Fokus auf sichere Echtzeit-Kommunikation und Verteidigungsanwendungen stärker in den Blick von …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Leonardo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,36 %. Lockheed Martin notiert im Plus, mit +0,37 %. Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,15 %. RTX Corporation Reg Shs verliert -0,20 %

DroneShield Aktie jetzt kaufen?

Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.