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    Besonders beachtet!

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    DroneShield Aktie verliert heute spürbar - aktueller Kursrückgang am 19.05.2026

    Am 19.05.2026 ist die DroneShield Aktie, bisher, um -6,47 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der DroneShield Aktie.

    Besonders beachtet! - DroneShield Aktie verliert heute spürbar - aktueller Kursrückgang am 19.05.2026
    Foto: 763307657

    DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

    DroneShield Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.05.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die DroneShield Aktie. Mit einer Performance von -6,47 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der DroneShield Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,42 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1,8145, mit einem Minus von -6,47 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei DroneShield insgesamt ein Minus von -7,75 % zu verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,97 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,48 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in DroneShield eine negative Entwicklung von -6,08 % erlebt.

    DroneShield Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,97 %
    1 Monat -21,48 %
    3 Monate -7,75 %
    1 Jahr +151,42 %
    Stand: 19.05.2026, 09:39 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell primär um Kursentwicklung und Bewertung der DroneShield-Aktie: charttechnische Fragestellungen (Unterstützung im Februar, mögliche Trendwende) im Konflikt mit fundamentalem Ausblick zu Profitabilität und Wachstum; Debatten über Risiken durch Wettbewerber wie Rheinmetall, potenzielle Großaufträge und die technologische Position (C2-enterprise, NATO-SAPIENT, multi-layered defense); Diskussion über Produktionsausbau in den USA und zivile vs. militärische Anwendungsfelder.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber DroneShield eingestellt.

    Zur DroneShield Diskussion

    Informationen zur DroneShield Aktie

    Es gibt 923 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,67 Mrd. € wert.

    Almonty Industries, Hyperliquid Strategies & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Rheinmetall und DroneShield unter Druck – Harvest Technology als stiller Profiteur im Verteidigungs-Digitaltrend?


    Während etablierte Rüstungstitel wie Rheinmetall und DroneShield zuletzt Kursverluste verzeichnen, rückt Harvest Technology mit seinem Fokus auf sichere Echtzeit-Kommunikation und Verteidigungsanwendungen stärker in den Blick von …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Leonardo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,36 %. Lockheed Martin notiert im Plus, mit +0,37 %. Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,15 %. RTX Corporation Reg Shs verliert -0,20 %

    DroneShield Aktie jetzt kaufen?


    Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    DroneShield

    -6,29 %
    -6,97 %
    -21,48 %
    -7,75 %
    +151,42 %
    +886,11 %
    +1.577,69 %
    +624,30 %
    ISIN:AU000000DRO2WKN:A2DMAA
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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