Die Adyen Parts Sociales Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +2,97 % auf 934,60€. Damit gewinnt die Aktie +27,00 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,60 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Adyen Parts Sociales Aktie. Nach einem Plus von +2,60 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 934,60€, mit einem Plus von +2,97 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Adyen Parts Sociales ist ein führender Zahlungsdienstleister mit einer einheitlichen Plattform für globale Transaktionen. Es bietet umfassende Lösungen für Online-, mobile und POS-Zahlungen. Adyen ist bekannt für Zuverlässigkeit und Innovation, konkurriert mit PayPal, Stripe und Square und besticht durch seine globale Reichweite und Anpassungsfähigkeit.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Kurs der Adyen Parts Sociales Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -8,60 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Adyen Parts Sociales Aktie damit um +2,38 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,98 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Adyen Parts Sociales einen Rückgang von -34,05 %.

Adyen Parts Sociales Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,38 % 1 Monat -7,98 % 3 Monate -8,60 % 1 Jahr -44,96 %

Informationen zur Adyen Parts Sociales Aktie

Stand: 19.05.2026, 09:39 Uhr

Es gibt 32 Mio. Adyen Parts Sociales Aktien. Damit ist das Unternehmen 29,35 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Fiserv, Mastercard Registered (A) und Co.

Fiserv, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,10 %. Mastercard Registered (A) notiert im Minus, mit -0,23 %. Worldline notiert im Plus, mit +2,86 %. PayPal verliert -0,12 %

Adyen Parts Sociales Aktie jetzt kaufen?

Ob die Adyen Parts Sociales Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Adyen Parts Sociales Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.