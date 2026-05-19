SAP Aktie heute im Plus - 19.05.2026

Die SAP Aktie kann am heutigen Handelstag um +3,07 % auf 154,38€ zulegen. Das sind +4,60 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,89 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SAP Aktie. Nach einem Plus von +2,89 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 154,38€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Kurs der SAP Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -14,06 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um +6,57 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,74 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SAP einen Rückgang von -28,74 %.

SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,57 % 1 Monat -2,74 % 3 Monate -14,06 % 1 Jahr -43,67 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie

Stand: 19.05.2026, 09:39 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um SAP-Kursentwicklung, fundamentale Aussichten und technische Signale. Die Diskussion dreht sich stark um die Aussagekraft von Boden-/Chartformationen sowie Wahrscheinlichkeiten bei Trades, aber auch um das aus dem Chartresultat ableitbare Potenzial (z. B. um 140 €) und Rebound-Dynamik. Zudem spielen KI-Treiber wie die Sapphire-Konferenz eine Rolle; einige bleiben investiert, andere zweifeln an Charttechnik.

Informationen zur SAP Aktie

Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 188,92 Mrd. € wert.

Man müsste ins Jahr 2014 zurückgehen um eine längere Phase zu finden, in der die SAP-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis unter 20 aufwies. Jetzt ist es wieder soweit. Und das, obwohl die Aktie unter dem niedrigsten aller Analysten-Kursziele notiert. Kaufen?

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,82 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,32 %. Oracle notiert im Minus, mit -0,02 %. ServiceNow legt um +2,48 % zu Workday (A) notiert im Plus, mit +1,88 %.

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Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.