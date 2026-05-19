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    Besonders beachtet!

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    SAP Aktie heute im Plus - 19.05.2026

    Am 19.05.2026 ist die SAP Aktie, bisher, um +3,07 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SAP Aktie.

    Besonders beachtet! - SAP Aktie heute im Plus - 19.05.2026
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

    SAP Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 19.05.2026

    Die SAP Aktie kann am heutigen Handelstag um +3,07 % auf 154,38 zulegen. Das sind +4,60  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,89 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SAP Aktie. Nach einem Plus von +2,89 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 154,38. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

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    Der Kurs der SAP Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -14,06 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um +6,57 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,74 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SAP einen Rückgang von -28,74 %.

    SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,57 %
    1 Monat -2,74 %
    3 Monate -14,06 %
    1 Jahr -43,67 %
    Stand: 19.05.2026, 09:39 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um SAP-Kursentwicklung, fundamentale Aussichten und technische Signale. Die Diskussion dreht sich stark um die Aussagekraft von Boden-/Chartformationen sowie Wahrscheinlichkeiten bei Trades, aber auch um das aus dem Chartresultat ableitbare Potenzial (z. B. um 140 €) und Rebound-Dynamik. Zudem spielen KI-Treiber wie die Sapphire-Konferenz eine Rolle; einige bleiben investiert, andere zweifeln an Charttechnik.

    Zur SAP Diskussion

    Informationen zur SAP Aktie

    Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 188,92 Mrd. € wert.

    SAP: Hier sollten sich die Bullen etwas von den Bären abgucken


    Man müsste ins Jahr 2014 zurückgehen um eine längere Phase zu finden, in der die SAP-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis unter 20 aufwies. Jetzt ist es wieder soweit. Und das, obwohl die Aktie unter dem niedrigsten aller Analysten-Kursziele notiert. Kaufen?

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,82 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,32 %. Oracle notiert im Minus, mit -0,02 %. ServiceNow legt um +2,48 % zu Workday (A) notiert im Plus, mit +1,88 %.

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    Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SAP

    +3,82 %
    +8,65 %
    +2,16 %
    -14,06 %
    -43,67 %
    +20,39 %
    +31,99 %
    +117,29 %
    +971.775,00 %
    ISIN:DE0007164600WKN:716460
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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