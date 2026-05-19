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    U-Boot-Ausrüster Gabler erwartet Umsatz auf Vorjahresniveau

    Für Sie zusammengefasst
    • Gabler erwartet 2026 Umsatz von 69 bis 71 Mio
    • Bereinigtes Ebit 2026 prognostiziert 17 bis 19 Mio
    • Gabler schuldenfrei mit fast 38 Mio Liquidität
    U-Boot-Ausrüster Gabler erwartet Umsatz auf Vorjahresniveau
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LÜBECK (dpa-AFX) - Der U-Boot-Ausrüster Gabler rechnet nach einem schwachen ersten Quartal für 2026 mit einem Umsatz auf Vorjahresniveau. Der Erlös solle in diesem Jahr zwischen 69 und 71 Millionen Euro erreichen, teilte der Börsenneuling am Dienstag in Lübeck mit. Das wäre etwa so viel wie die gut 70 Millionen Euro aus dem Vorjahr. Zudem erwartet Vorstandschef David Schirm einen bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (bereinigtes Ebit) von 17 bis 19 Millionen Euro.

    Bei dieser Kennzahl klammert das Unternehmen die Kosten des jüngst erfolgten Börsengangs sowie Abschreibungen auf Geschäfts- und Firmenwerte aus. Im Vorjahr hatte Gabler vor Zinsen und Steuern einen Gewinn von 12,3 Millionen Euro erwirtschaftet.

    Im ersten Quartal erzielte Gabler einen Umsatz von lediglich 5,5 Millionen Euro. Das Unternehmen erklärte dies mit einer projektgetriebenen Geschäftsentwicklung, wie sie in Teilen der Verteidigungsbranche üblich sei. Zugleich wuchs der Auftragsbestand zwischen Ende Dezember und Ende März von knapp 359 Millionen auf fast 377 Millionen Euro. Und für das erste Halbjahr erhofft sich das Management schon einen Erlös von mehr als 24 Millionen Euro.

    Der Börsengang habe für Gabler neue Chancen eröffnet und zu einem deutlichen Anstieg der Gespräche mit bisherigen und neuen Kunden geführt, sagte Vorstandschef Schirm. Das Unternehmen habe seine langfristigen Verbindlichkeiten wie geplant bis Ende März vollständig zurückgeführt. Die Gesellschaft verfüge nun über eine schuldenfreie Bilanz und eine starke Nettoliquidität von fast 38 Millionen Euro zur Unterstützung weiteren Wachstums.

    Der Marine- und Meerestechnikspezialist Gabler war im März verhalten an der Börse gestartet. Nachdem das Unternehmen die Aktien zu 44 Euro ausgegeben hatte, waren sie bereits am ersten Handelstag leicht gesunken und gaben in den folgenden Monaten weiter nach. Am Montagabend ging das Papier mit 37,40 Euro aus dem Handel.

    Gabler ist auf Ausfahrgerätesysteme für U-Boote, Unterwasserkommunikation und -datenmanagement sowie auf Unterwasser-Energiespeicherlösungen spezialisiert. Der Großteil des Nettoumsatzes stammt aus dem Rüstungsgeschäft./stw/mne/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gabler Group Aktie

    Die Gabler Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 38,00 auf Tradegate (19. Mai 2026, 09:32 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gabler Group Aktie um +2,70 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,17 %.

    Die Marktkapitalisierung von Gabler Group bezifferte sich zuletzt auf 232,32 Mio..




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