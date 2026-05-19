Prosus Registered (N) Aktie steigt auf 40,66€ - 19.05.2026

Am 19.05.2026 ist die Prosus Registered (N) Aktie, bisher, um +3,46 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Prosus Registered (N) Aktie.

Prosus ist ein führendes globales Technologie-Investmentunternehmen mit einem diversifizierten Portfolio in wachstumsstarken Sektoren. Prosus Registered (N) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.05.2026 Am heutigen Handelstag konnte die Prosus Registered (N) Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,46 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,09 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Prosus Registered (N) Aktie. Nach einem Plus von +1,09 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 40,66€, mit einem Plus von +3,46 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten? Der Kurs der Prosus Registered (N) Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -11,57 %.