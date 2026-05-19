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    Besonders beachtet!

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    Prosus Registered (N) Aktie steigt auf 40,66€ - 19.05.2026

    Am 19.05.2026 ist die Prosus Registered (N) Aktie, bisher, um +3,46 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Prosus Registered (N) Aktie.

    Besonders beachtet! - Prosus Registered (N) Aktie steigt auf 40,66€ - 19.05.2026
    Foto: Prosus

    Prosus ist ein führendes globales Technologie-Investmentunternehmen mit einem diversifizierten Portfolio in wachstumsstarken Sektoren.

    Prosus Registered (N) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.05.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Prosus Registered (N) Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,46 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,09 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Prosus Registered (N) Aktie. Nach einem Plus von +1,09 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 40,66, mit einem Plus von +3,46 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Der Kurs der Prosus Registered (N) Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -11,57 %.

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Prosus Registered (N) Aktie damit um -3,90 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,49 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Prosus Registered (N) um -26,67 % verloren.

    Prosus Registered (N) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,90 %
    1 Monat -10,49 %
    3 Monate -11,57 %
    1 Jahr -14,65 %
    Stand: 19.05.2026, 09:40 Uhr

    Informationen zur Prosus Registered (N) Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Prosus Registered (N) Aktien. Damit ist das Unternehmen 88,44 Mrd. € wert.

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    Ob die Prosus Registered (N) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Prosus Registered (N) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Prosus Registered (N)

    +3,49 %
    -3,90 %
    -10,49 %
    -11,57 %
    -14,65 %
    +25,84 %
    +2,47 %
    +7,45 %
    ISIN:NL0013654783WKN:A2PRDK
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