🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Tradingchance

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Siemens-(Turbo)-Calls mit Hebelchancen bei neuerlichem Kursanstieg

    Kann die Aktie in den nächsten Wochen das alte Hoch überwinden und danach zumindest auf 280 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

    Die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101) meldete sich nach ihrem Absturz vom Februar 2026, als der Wert von 260 Euro bis zum 23.3.26 auf 198 Euro nachgab, wieder eindrucksvoll zurück. Nach dem die Aktie am 14.5.26 bei 276,45 Euro sogar ein neues Hoch erreichen konnte, gab die Aktie danach wieder auf ihr aktuelles Niveau bei 263,40 Euro nach.

    Da der Konzern seine Investoren wegen des Geschäftswachstums bei der Elektrifizierung und Automatisierung und wachsenden Margen zufrieden stelle, bekräftigten die Experten der UBS mit einem von 300 auf 310 Euro angehobenen Kursziel ihre Kaufempfehlung für die Siemens-Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen das alte Hoch überwinden und danach zumindest auf 280 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

    Call-Optionsschein mit Strike bei 270 Euro 

    Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Siemens-Aktie mit Basispreis 270 Euro, Bewertungstag 18.9.26, BV 0,1, ISIN: DE000MM50PA8, wurde beim Siemens-Aktienkurs von 263,40 Euro mit 1,89 – 1,91 Euro gehandelt.

    Kann der Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats zumindest kurzfristig auf 280 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,51 Euro (+31 Prozent) steigern.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 246,386 Euro

    Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Siemens-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 246,386 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000WA23ZJ9, wurde beim Siemens-Kurs von 263,40 Euro mit 1,85 – 1,86 Euro taxiert.

    Wenn die Siemens-Aktie in nächster Zeit auf 280 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 3,36 Euro (+81 Prozent) erhöhen – sofern die Siemens-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 237,866 Euro

    Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die Siemens-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 237,866 Euro, BV 0,1, ISIN:  DE000PM1H670, wurde beim Siemens-Kurs von 263,40 Euro mit 2,68 – 2,69 Euro quotiert.

    Bei einem Kursanstieg der Siemens-Aktie auf 280 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 4,21 Euro (+57 Prozent) befinden.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.





    Autor
    Walter Kozubek
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Walter Kozubek
    Tradingchance Siemens-(Turbo)-Calls mit Hebelchancen bei neuerlichem Kursanstieg Kaufempfehlungen
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     