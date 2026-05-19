Siemens-(Turbo)-Calls mit Hebelchancen bei neuerlichem Kursanstieg

Da der Konzern seine Investoren wegen des Geschäftswachstums bei der Elektrifizierung und Automatisierung und wachsenden Margen zufrieden stelle, bekräftigten die Experten der UBS mit einem von 300 auf 310 Euro angehobenen Kursziel ihre Kaufempfehlung für die Siemens-Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen das alte Hoch überwinden und danach zumindest auf 280 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101) meldete sich nach ihrem Absturz vom Februar 2026, als der Wert von 260 Euro bis zum 23.3.26 auf 198 Euro nachgab, wieder eindrucksvoll zurück. Nach dem die Aktie am 14.5.26 bei 276,45 Euro sogar ein neues Hoch erreichen konnte, gab die Aktie danach wieder auf ihr aktuelles Niveau bei 263,40 Euro nach.

Call-Optionsschein mit Strike bei 270 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Siemens-Aktie mit Basispreis 270 Euro, Bewertungstag 18.9.26, BV 0,1, ISIN: DE000MM50PA8, wurde beim Siemens-Aktienkurs von 263,40 Euro mit 1,89 – 1,91 Euro gehandelt.

Kann der Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats zumindest kurzfristig auf 280 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,51 Euro (+31 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 246,386 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Siemens-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 246,386 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000WA23ZJ9, wurde beim Siemens-Kurs von 263,40 Euro mit 1,85 – 1,86 Euro taxiert.

Wenn die Siemens-Aktie in nächster Zeit auf 280 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 3,36 Euro (+81 Prozent) erhöhen – sofern die Siemens-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 237,866 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die Siemens-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 237,866 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PM1H670, wurde beim Siemens-Kurs von 263,40 Euro mit 2,68 – 2,69 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Siemens-Aktie auf 280 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 4,21 Euro (+57 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.