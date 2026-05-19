12 % Rendite: Die Aktie von Ellington ist eine Cash-Cow

Ellington schüttet seine Rendite nicht quartalsweise, sondern monatlich aus. DAs macht die Anteilsscheine besonders interessant für Einkommensinvestoren.

Ellington Financial (EFC) ist in der Welt des "Mortgage Real Estate Investment Trusts" (mREITs) zuhause.

Es geht um die Aktie von Ellington Financial.

Ellington Financial ist kein klassischer Vermieter. Es besitzt keine Bürokomplexe oder Wohnanlagen, sondern es agiert als spezialisierter Finanzinvestor im US-Hypothekenmarkt.

Das Unternehmen ist darauf spezialisiert, Ineffizienzen in den Kreditmärkten zu finden, die andere übersehen.

Ellington investiert primär in zwei Kategorien von Vermögenswerte. Zum einen in die sogenannten "Agency MBS" (Mortgage-Backed Securities).

Dabei handelt es sich um Hypothekenpapiere. Zum anderen in "Non-Agency" Kredite und spezialisierte Darlehen, wie zum Beispiel Umkehrhypotheken (Reverse Mortgages) über ihre Tochter Longbridge Financial.

Was das bedeutet und welche Chancen und Risiken in der Aktie stecken, hört ihr in unserem Podcast.

Dividendenjäger Ingo Kolf erklärt im Dividenden-Radar bei Börse, Baby!, warum die US-Mortgage-REIT-Aktie für Einkommensinvestoren so spannend ist.

Unseren Podcast "Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:

Die Ellington Financial Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 11,40EUR auf Tradegate (19. Mai 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.