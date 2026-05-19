Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 19.05. - TecDAX stark +1,41 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX bewegt sich bei 24.640,58 PKT und steigt um +1,02 %.
Top-Werte: Scout24 +4,92 %, SAP +4,69 %, Zalando +2,43 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -1,23 %, BASF -1,04 %, Brenntag -0,98 %
Der MDAX steht bei 31.892,74 PKT und gewinnt bisher +0,64 %.
Top-Werte: Nemetschek +7,48 %, HENSOLDT +6,09 %, RENK Group +4,82 %
Flop-Werte: Wacker Chemie -2,28 %, Evonik Industries -2,27 %, Hochtief -2,11 %
Der TecDAX steht aktuell (09:59:27) bei 3.936,61 PKT und steigt um +1,41 %.
Top-Werte: ATOSS Software +9,27 %, Nemetschek +7,48 %, HENSOLDT +6,09 %
Flop-Werte: Ottobock -9,81 %, SMA Solar Technology -5,47 %, Infineon Technologies -1,23 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.907,03 PKT und gewinnt bisher +0,62 %.
Top-Werte: SAP +4,69 %, Adyen Parts Sociales +3,99 %, Prosus Registered (N) +3,92 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -1,23 %, BASF -1,04 %, UniCredit -1,01 %
Der ATX steht aktuell (09:59:43) bei 5.899,09 PKT und steigt um +0,67 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +0,86 %, OMV +0,75 %, Wienerberger +0,58 %
Flop-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -1,55 %, STRABAG -1,30 %, Oesterreichische Post -1,10 %
Der SMI steht aktuell (09:59:49) bei 13.401,41 PKT und steigt um +0,79 %.
Top-Werte: Lonza Group +2,78 %, Partners Group Holding +2,02 %, Alcon +1,88 %
Flop-Werte: Kuehne + Nagel International -0,34 %, Geberit -0,29 %, Swiss Life Holding -0,21 %
Der CAC 40 steht aktuell (09:59:21) bei 8.065,91 PKT und steigt um +0,65 %.
Top-Werte: Capgemini +5,22 %, Dassault Systemes +4,00 %, Publicis Groupe +3,12 %
Flop-Werte: Cie Generale des Etablissements Michelin -1,31 %, Carrefour -0,33 %, STMicroelectronics -0,21 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:54:24) bei 3.080,04 PKT und steigt um +0,49 %.
Top-Werte: Getinge (B) +1,70 %, ABB +1,44 %, Essity Registered (B) +1,21 %
Flop-Werte: Tele2 (B) -1,97 %, Skanska (B) -0,60 %, Telefon L.M.Ericsson (B) -0,36 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:21) bei 5.590,00 PKT und steigt um +0,18 %.
Top-Werte: Viohalco +3,12 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,94 %, Piraeus Port Authority +0,96 %
Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -3,22 %, Coca-Cola HBC -0,16 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -0,15 %
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