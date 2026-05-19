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    Neotech Metals gibt Privatplatzierung bekannt

    Neotech Metals gibt Privatplatzierung bekannt
    Foto: adobe.stock.com

    NICHT ZUR VERBREITUNG ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR AUSSENDUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

     

    Vancouver, British Columbia, 19. Mai 2026 / IRW-Press / Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC | OTC: NTMFF | FWB: V690) („Neotech“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Absicht hat, eine Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung in einer oder mehreren Tranchen durchzuführen. Begeben werden: (i) bis zu 2.142.857 Non-Flow-Through-Einheiten des Unternehmens (die „NFT-Einheiten“) zum Preis von 0,28 $ pro NFT-Einheit, die einem Bruttoerlös von rund 600.000 $ entsprechen, sowie (ii) bis zu 5.128.205 Flow-Through-Einheiten des Unternehmens (die „FT-Einheiten“) zum Preis von 0,39 $ pro FT-Einheit, die einem Bruttoerlös von bis zu 2.000.000 $ entsprechen (die „Platzierung“).

     

    Jede NFT-Einheit wird sich aus einer Stammaktie des Unternehmens sowie der Hälfte eines Stammaktienkaufwarrants (wobei jeder ganze Warrant ein „Warrant“ ist) zusammensetzen. Jeder ganze Warrant berechtigt dessen Inhaber innerhalb von drei Jahren zum Erwerb einer Stammaktie (eine „Aktie“) zum Preis von je 0,45 $.

     

    Jede FT-Einheit besteht aus einer Aktie des Unternehmens sowie der Hälfte eines Stammaktienkaufwarrants („FT-Warrant“). Jeder ganze FT-Warrant berechtigt dessen Inhaber innerhalb von 36 Monaten ab dem Ausgabedatum zum Erwerb einer Aktie des Unternehmens zum Preis von je 0,45 $. Die Warrants und FT-Warrants unterliegen einer Beschleunigungsklausel, wonach Folgendes gilt: Sollte der Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens (die „Aktien“) an der CSE an zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen einen Betrag von 0,60 $ pro Aktie übersteigen, ist das Unternehmen berechtigt, über eine Pressemitteilung bekannt zu geben, dass die Ausübungsfrist der Warrants auf 30 Tage nach dieser Bekanntgabe verkürzt wird.

     

    Die NFT-Einheiten und FT-Einheiten, einschließlich aller diesen zugrunde liegenden Wertpapiere, sind ab dem Ausgabedatum an eine Haltedauer von vier Monaten und einen Tag gebunden. Nach den geltenden Statuten der Canadian Securities Exchange (die „CSE“) besteht die Möglichkeit der Entrichtung von Vermittlungsgebühren (Finder's Fees) an unabhängige Dritte, die Zeichner an das Unternehmen vermitteln.

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