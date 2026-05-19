DEFAMA veröffentlicht Geschäftsbericht 2025 – Alle Highlights auf einen Blick
Starkes Wachstum, Rekordzukäufe und erneut steigende Dividende: 2025 bestätigt das robuste Geschäftsmodell und legt die Basis für weitere Ertragssteigerungen im Jahr 2026.
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- • Finanzergebnis 2025: Umsatz 31,4 Mio. €, Konzernüberschuss nach HGB 5,6 Mio. € (1,16 €/Aktie) — darin rund 2,4 Mio. € Veräußerungseffekte (Vj. ~1,1 Mio.).
- • Funds From Operations (FFO) 2025: 10,8 Mio. € bzw. 2,25 €/Aktie (ohne Verkaufsgewinne).
- • Dividendenvorschlag: Erhöhung von 0,60 € auf 0,63 € je Aktie (11. Dividendenerhöhung in Folge); ordentliche Hauptversammlung am 13. Juli 2026 (hybrid).
- • Akquisitionen/Portfolio: 19 Zukäufe in 2025 (Rekord); Gesamtportfolio nach Abschluss 97 Einzelhandelsimmobilien mit ~320.000 m², 95 % vermietet, annualisierte Jahresnettomiete 29 Mio. €.
- • Ausblick 2026: Ziel mindestens 5 Mio. € Konzernüberschuss nach HGB und FFO mindestens auf Vorjahreshöhe (komplette Kompensation eines FFO‑Wegfalls von ~1 Mio. € durch Hammer‑Insolvenz und B1‑Auszug); Dividendenerhöhung auch für 2026 beabsichtigt.
- • Geschäftsmodell/Kriterien: Fokus auf kleine Fachmarktzentren in KM‑Städten; Kaufkriterien: ≥2 bonitätsstarke Ankermieter, max. ~10 Mieter, Jahresnettomiete ≥100 T€, angestrebte zweistellige Nettomietrendite.
Der Kurs von DEFAMA Deutsche Fachmarkt lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 24,650EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,61 % im Plus.
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