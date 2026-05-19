🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAIXTRON AktievorwärtsNachrichten zu AIXTRON

    Höhenflug hält an

    969 Aufrufe 969 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aixtron: Deshalb geht die Aktie auch am Dienstag steil!

    Trotz Verkaufsdrucks bei Halbleiteraktien legen die Anteile von Aixtron auch am Dienstag zu. Der Grund ist ein großer Auftrag eines prominenten Kunden.

    Höhenflug hält an - Aixtron: Deshalb geht die Aktie auch am Dienstag steil!

    Halbleiteraktien gehen steil – auch Aixtron ist dabei

    Halbleiteraktien waren die in diesem Börsenjahr bislang heißeste und erfolgreichste Wette. Trotz jüngster Einbußen notiert der Branchenindex Philadelphia Semiconductor seit dem Jahreswechsel ein Plus von rund 60 Prozent. Vom starken Trend profitierten nicht nur bekannte Namen wie AMD, Intel und Nvidia, auch deutsche Halbleiterwerte wie Aixtron, Elmos Semiconductor und Infineon verzeichneten starke Kursgewinne und erfreuten sich großen Anlegerinteresses.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Aixtron SE!
    Long
    48,31€
    Basispreis
    0,50
    Ask
    × 12,36
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    55,28€
    Basispreis
    0,32
    Ask
    × 12,07
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Hohe Unternehmensbewertungen und technisch heiß gelaufene Trends führten in den vergangenen Handelstagen jedoch zu ersten, spürbaren Gewinnmitnahmen. Diese halten auch am Dienstag an, wie die Verluste von über 3 Prozent bei der Aktie von Infineon demonstrieren. Doch Aixtron kann sich dieser Entwicklung mit einem Plus von über 4 Prozent entziehen, nachdem das Unternehmen am Morgen den Erhalt eines Auftrages bekannt gegeben hat.

    Exklusiv für wallstreetONLINE-UserEröffnen Sie bis zum 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!

     

    Optik-Highflyer Lumentum sorgt für Großauftrag

    Wie Aixtron berichtete, hat der Spezialist für optische und photonische Kommunikationskomponenten Lumentum mehrere g10-asp-Anlagen geordert. Diese werden zur Herstellung von Halbleitern auf Galliumarsenid- (GaAs) und Indiumphosphid-Basis (InP) benötigt.

    Aixtron bewirbt die Systeme aufgrund ihrer Automatisierungsmöglichkeiten mit ihrer Eignung für Großserienfertigung sowie damit, dass sie die höchste Ausbeute (Yield) pro Wafer liefern würden – für Endkunden ein gewichtiges Argument, um möglichst hohe Margen zu erzielen.

    Aixtron will das hohe Momentum in der Branche mitnehmen

    Dass der Konzern den Vertragsabschluss per Pressemitteilung prominent bewirbt, hat einen einfachen Grund. Optische Halbleiterlösungen gehörten vor dem Hintergrund des rasanten Ausbaus von Rechenzentren für KI-Anwendungen zu den in den vergangenen Monaten gefragtesten.

    Aktien wie Lumentum oder Tower Semiconductor konnten den Branchenindex mit Kursgewinnen von über 1.000 Prozent (im Fall von Lumentum) weit hinter sich lassen. Von diesem Momentum möchte auch Aixtron profitieren, dessen Aktie mit einem Plus von rund 320 Prozent in den vergangenen 12 Monaten bei Anlegerinnen und Anlegern ebenfalls ordentlich punkten konnte.

    Dementsprechend stolz zeigte sich CEO Felix Grawert über den Vertragsabschluss: "Lumentum gestaltet die Zukunft der KI-getriebenen optischen Hochgeschwindigkeitskommunikation. Wir sind stolz darauf, diese Entwicklung mit unserer G10-AsP-Plattform zu unterstützen, die eine skalierbare und hochstabile InP-Fertigung im Einklang mit der sich beschleunigenden Marktnachfrage ermöglicht."

    AIXTRON

    +5,17 %
    +11,29 %
    +20,36 %
    +118,78 %
    +315,51 %
    +82,76 %
    +231,80 %
    +1.166,70 %
    +773,72 %
    ISIN:DE000A0WMPJ6WKN:A0WMPJIndikator:SMA 50 Tage
    AIXTRON direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Jüngste Verluste egalisiert, aber viel zu heiß im Wochenchart

    Mit einem Plus von über 4 Prozent kann sich Aixtron am Dienstag dem Abgabendruck bei Infineon und anderen Halbleiterwerte entziehen. Gegenüber dem Jahreswechsel steht hier ein Plus von 203 Prozent zu Buche. Als dementsprechend fortgeschritten muss der Aufwärtstrend aus technischer Perspektive allerdings bezeichnet werden.

    Zum einen ist der Abstand zu den gleitenden Durchschnitten inzwischen beträchtlich, zum anderen deutet auch der Relative-Stärke-Index (RSI) auf überkaufte Zustände der Aktie hin. Vor allem auf Wochenbasis liegt mit einem RSI-Wert von fast 92 ein Extremzustand vor, der schon bald in eine Konsolidierung der Anteile münden dürfte.

    Fazit: Chart und Bewertung ausgereizt, Aktie kein Kauf mehr

    Auch mit Blick auf die Bewertung hat Aixtron seinen Anlegerinnen und Anlegern jetzt nicht mehr viel zu bieten. Für 2026 steht ein KGVe von 69,4 zu Buche, selbst für 2027 ist das Unternehmen bereits mit rund dem 41-Fachen der erwarteten Gewinne bewertet. Auch beim EV/EBITDA-Verhältnis kann Aixtron mit 41,9 für 2026 und 25,6 für 2027 nicht mehr überzeugen.

    Bereits investierte Anlegerinnen und Anleger sollten daher Gewinnmitnahmen erwägen oder sich wenigstens mit Stopp-Loss-Orders absichern. Wer die Rallye verpasst hat, sollte ihr jetzt nicht mehr hinterherjagen. Erst nach einer deutlich zweistelligen Korrektur wäre die Aixtron-Aktie sowohl technisch als auch fundamental wieder interessant – neue Großaufträge hin oder her.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMax Gross
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Höhenflug hält an Aixtron: Deshalb geht die Aktie auch am Dienstag steil! Trotz Verkaufsdrucks bei Halbleiteraktien legen die Anteile von Aixtron auch am Dienstag zu. Der Grund ist ein großer Auftrag eines prominenten Kunden.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     