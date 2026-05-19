🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet

    Kampf um KI-Chips

    185 Aufrufe 185 0 Kommentare 0 Kommentare

    Angriff auf Nvidia: Google schmiedet Milliarden-Allianz

    Google und Blackstone bauen einen neuen KI-Cloudanbieter auf. Der Milliardenplan soll Nvidia und CoreWeave unter Druck setzen.

    Für Sie zusammengefasst
    Kampf um KI-Chips - Angriff auf Nvidia: Google schmiedet Milliarden-Allianz
    Foto: Matthias Balk - picture alliance/dpa

    Google und Blackstone wollen gemeinsam einen neuen Anbieter für KI-Cloudinfrastruktur in den Vereinigten Staaten aufbauen. Das Unternehmen soll mit spezialisierten Google-Chips gegen Marktführer Nvidia und den Cloudanbieter CoreWeave antreten, wie das Wall Street Journal berichtet.

    Blackstone stellt zunächst 5 Milliarden US-Dollar Eigenkapital bereit. Insgesamt könnten laut mit der Sache vertrauten Personen rund 25 Milliarden US-Dollar in Rechenleistung und Infrastruktur investiert werden. Blackstone soll Mehrheitsgesellschafter werden.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Long
    203,29€
    Basispreis
    1,88
    Ask
    × 10,04
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    239,20€
    Basispreis
    1,97
    Ask
    × 10,04
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die neue Plattform soll ab 2027 rund 500 Megawatt Leistung ans Netz bringen. Das entspricht ungefähr dem Strombedarf einer mittelgroßen Stadt. Google und Blackstone erklärten zudem, die Kapazität später deutlich ausbauen zu wollen.

    Google öffnet seine KI-Chips für externe Kunden

    Für Google ist das Projekt ein strategischer Schritt. Der Konzern versucht erstmals in großem Stil, seine eigenen KI-Chips außerhalb der eigenen Plattform zu vermarkten. Bislang dominieren Nvidia-Prozessoren den Markt für KI-Rechenleistung.

    Google liefert für das Gemeinschaftsunternehmen die Hardware, darunter die firmeneigenen Tensor Processing Units, kurz TPUs. Hinzu kommen Software und Dienstleistungen. Chef des neuen Unternehmens wird Benjamin Treynor Sloss, ein langjähriger Google-Manager.

    Der Zeitpunkt gilt als günstig. Die Nachfrage nach Rechenkapazität für das Training und den Betrieb von KI-Modellen steigt rasant. Besonders stark wächst laut Branchenbeobachtern derzeit der Bedarf an sogenannter Inferenzleistung, also der Rechenpower für laufende KI-Anwendungen.

    Google hatte erst im vergangenen Monat einen neuen Prozessor vorgestellt, der speziell für diese Aufgaben entwickelt wurde. Gleichzeitig präsentierte der Konzern eine neue Chipgeneration für das Training großer KI-Modelle.

    Nvidia-Aktie geschenktwallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil der Nvidia-Aktie im Wert von 50 Euro!

     

    Blackstone baut seine KI-Offensive aus

    Blackstone zählt bereits zu den größten Investoren im KI-Sektor. Der Finanzriese besitzt nach eigenen Angaben Rechenzentrumsanlagen im Wert von mehr als 150 Milliarden US-Dollar, einschließlich laufender Bauprojekte. Weitere Projekte mit einem potenziellen Volumen von 160 Milliarden US-Dollar seien in Planung.

    Firmenchef Stephen Schwarzman sagte in einer Analystenkonferenz, Blackstone sei seit mehr als 10 Jahren im KI-Markt aktiv. Zu den bisherigen Beteiligungen zählen unter anderem CoreWeave, Anthropic und OpenAI.

    Erst vor Kurzem bündelte Blackstone seine KI-Investitionen in der neuen Einheit BXN1. Deren Leiter Jas Khaira verantwortete zuvor das Investment in CoreWeave. Das Google-Projekt ist bereits die zweite große Beteiligung der neuen Sparte. Anfang des Monats hatte BXN1 gemeinsam mit Anthropic und weiteren Partnern ein Joint Venture über 1,5 Milliarden US-Dollar angekündigt.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 360,52$, was einem Rückgang von -9,61% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Kampf um KI-Chips Angriff auf Nvidia: Google schmiedet Milliarden-Allianz Google und Blackstone bauen einen neuen KI-Cloudanbieter auf. Der Milliardenplan soll Nvidia und CoreWeave unter Druck setzen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     