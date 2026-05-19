US-Präsident Trump gestern Abend mit einem Tweet, wonach er den auf heute geplanten Angriff auf den Iran auf Bitte der Golfstaaten verschiebe: aber der Ölpreis hat sich seitdem erholt, die Rally der Aktienmärkte ist wieder verpufft. Offenkundig wachsen die Zweifel an den Aussagen von Trump - er ist wieder einmal die einzige Quelle, bisher gibt es dafür aus den Golfstaaten keinerlei Bestätigung. Trump suggeriert damit vor allem eine Kontrolle, die er faktisch nicht hat. Sein offensichtliches Ziel: noch einmal etwas Zeit gewinnen und hoffen, dass doch irgendwie eine Einigung mit dem Iran gelingen könnte. Aber Teheran hat Zeit, Trump jedoch nicht: Solange die Straße von Hormus geschlossen bleibt, dürften Ölpreis und Kapitalmarkt-Zinsen weiter steigen und damit die Inflation weiter anheizen - und das setzt Trump immer stärker unter Druck..

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Das Video "Trump: Neuer Iran-Bluff - aber Ölpreis und Aktienmärkte zweifeln! " sehen Sie hier..