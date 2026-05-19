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    Trump: Neuer Iran-Bluff - aber Ölpreis und Aktienmärkte zweifeln!

    Aber der Ölpreis hat sich seitdem erholt, die Rally der Aktienmärkte ist wieder verpufft. Offenkundig wachsen die Zweifel an den Aussagen von Trump - er ist wieder einmal die einzige Quelle

    US-Präsident Trump gestern Abend mit einem Tweet, wonach er den auf heute geplanten Angriff auf den Iran auf Bitte der Golfstaaten verschiebe: aber der Ölpreis hat sich seitdem erholt, die Rally der Aktienmärkte ist wieder verpufft. Offenkundig wachsen die Zweifel an den Aussagen von Trump - er ist wieder einmal die einzige Quelle, bisher gibt es dafür aus den Golfstaaten keinerlei Bestätigung. Trump suggeriert damit vor allem eine Kontrolle, die er faktisch nicht hat. Sein offensichtliches Ziel: noch einmal etwas Zeit gewinnen und hoffen, dass doch irgendwie eine Einigung mit dem Iran gelingen könnte. Aber Teheran hat Zeit, Trump jedoch nicht: Solange die Straße von Hormus geschlossen bleibt, dürften Ölpreis und Kapitalmarkt-Zinsen weiter steigen und damit die Inflation weiter anheizen - und das setzt Trump immer stärker unter Druck..

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    Das Video "Trump: Neuer Iran-Bluff - aber Ölpreis und Aktienmärkte zweifeln! " sehen Sie hier..




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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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