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    Besonders beachtet!

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    ATOSS Software Aktie steigt am 19.05.2026 kräftig

    Am 19.05.2026 ist die ATOSS Software Aktie, bisher, um +9,47 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der ATOSS Software Aktie.

    Besonders beachtet! - ATOSS Software Aktie steigt am 19.05.2026 kräftig
    Foto: ATOSS Software AG

    ATOSS Software ist Spezialist für Workforce-Management-Software (Einsatzplanung, Zeitwirtschaft, Self-Service) für mittelständische und große Unternehmen. Starke Position im DACH-Raum, wachsende internationale Präsenz. Wichtige Wettbewerber: SAP, UKG, Workday, SD Worx. USP: Fokussierung auf Workforce Management, hohe Integrationsfähigkeit, starke Branchenexpertise und regulierungsnahe Lösungen.

    ATOSS Software Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.05.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +9,47 % konnte die ATOSS Software Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,90 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der ATOSS Software Aktie. Nach einem Plus von +1,90 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 79,15, mit einem Plus von +9,47 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Der Kurs der ATOSS Software Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -12,10 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die ATOSS Software Aktie damit um +7,54 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,31 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die ATOSS Software um -37,13 % verloren.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,97 % geändert.

    ATOSS Software Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,54 %
    1 Monat -12,31 %
    3 Monate -12,10 %
    1 Jahr -45,56 %
    Stand: 19.05.2026, 10:30 Uhr

    Informationen zur ATOSS Software Aktie

    Es gibt 16 Mio. ATOSS Software Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,26 Mrd.EUR € wert.

    Weitere Gewinne - Iran-Angriff aufgeschoben


    Der Dax nimmt am Dienstag seinen Schwung vom Vortag weiter mit. Der Umstand, dass US-Präsident Donald Trump einen angeblichen erneuten Angriff auf den Iran vertagt hat, kam bei den Anlegern gut an. Schon am Montag hatte sich im Verlauf Hoffnung auf …

    Börsenstart Europa - 19.05. - TecDAX stark +1,41 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Automatic Data Processing, SAP und Co.

    Automatic Data Processing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,62 %. SAP notiert im Plus, mit +3,81 %. Workday (A) notiert im Plus, mit +2,66 %.

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    Ob die ATOSS Software Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ATOSS Software Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


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    ISIN:DE0005104400WKN:510440
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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