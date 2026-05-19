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    Chartanalyse

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    Freeport-McMoRan: Intakter Aufwärtstrend – Rally pausiert unter dem Hoch

    Freeport-McMoRan hat in drei Jahren den Sprung vom zähen Seitwärtstrend zur dynamischen Rally geschafft. Nach einem Tiefststand 2025 notiert die Aktie heute klar im oberen Drittel der Spanne – mit intaktem Aufwärtstrend, aber spürbaren Hürden nach oben.

    Chartanalyse - Freeport-McMoRan: Intakter Aufwärtstrend – Rally pausiert unter dem Hoch
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Drei Jahre im Überblick: Vom Seitwärtstrend zur dynamischen Rally

    Über den betrachteten Zeitraum zeigt die Freeport-McMoRan-Aktie eine klare Wandlung: Ausgehend von Kursen um 33 US-Dollar im Mai 2023 etablierte sich zunächst ein breiter Seitwärtstrend zwischen grob 30 und 40 US-Dollar. Nach einem markanten Rücksetzer auf das Drei-Jahres-Tief bei 26,63 US-Dollar am 4. April 2025 setzte jedoch eine kräftige Trendwende ein. In der Folge drehte der Wert dynamisch nach oben und erreichte am 22. April 2026 mit 60,08 US-Dollar ein neues Drei-Jahres-Hoch. Damit hat sich das Papier seit dem Tief nahezu verdoppelt und befindet sich übergeordnet klar in einem Aufwärtstrend, auch wenn die jüngste Phase von Konsolidierungen und Rücksetzern geprägt ist.

    Aktuelle Lage im Chart: Deutlich über dem Tief, unter dem Hoch

    Der letzte verfügbare Schlusskurs liegt bei 51,90 US-Dollar (18. Mai 2026). Damit notiert die Aktie spürbar unter dem Drei-Jahres-Hoch von 60,08 US-Dollar, der Abstand beträgt rund 13,6 Prozent. Gleichzeitig liegt der Kurs aber deutlich über dem Drei-Jahres-Tief von 26,63 US-Dollar, hier ergibt sich ein Plus von knapp 95 Prozent. Charttechnisch bewegt sich Freeport-McMoRan damit im oberen Drittel der Drei-Jahres-Spanne: Die Rally vom Frühjahr 2025 ist intakt, die jüngste Korrektur vom Hoch stellt bislang eher eine Atempause innerhalb des größeren Aufwärtstrends dar als eine vollendete Trendwende nach unten.

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    200-Tage-Linie: Solider Puffer nach oben

    Die 200-Tage-Linie verläuft auf Basis der vorliegenden Kurse näherungsweise im Bereich von rund 47 US-Dollar. Mit einem aktuellen Kurs von 51,90 US-Dollar ergibt sich damit ein Aufschlag von etwa 10 Prozent auf diesen viel beachteten langfristigen Durchschnitt. Solange die Aktie klar oberhalb dieser Marke notiert, bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend intakt. Rücksetzer in Richtung der 200-Tage-Linie wären aus technischer Sicht eher als normale Konsolidationen innerhalb eines Bullenmarktes zu werten, während ein Bruch dieser Zone das Chartbild spürbar eintrüben würde.

    Unterstützungen und Widerstände: Entscheidende Marken im Blick

    Auf der Unterseite hat sich im Bereich von 48 bis 49 US-Dollar eine erste wichtige Unterstützungszone herausgebildet, die in den vergangenen Wochen mehrfach angelaufen und verteidigt wurde. Darunter folgt eine breitere Auffangzone um 45 bis 46 US-Dollar, wo im März 2026 markante Tiefpunkte gesetzt wurden. Mittelfristig stellt zudem der Bereich um 40 bis 41 US-Dollar eine zentrale Unterstützung dar, aus der im Herbst 2024 und erneut 2025 deutliche Aufwärtsbewegungen starteten. Auf der Oberseite trifft die Aktie im Band zwischen 55 und 58 US-Dollar auf einen hartnäckigen Widerstand, an dem mehrere Anläufe seit Februar 2026 scheiterten. Erst ein Ausbruch über diese Zone würde den Weg zurück zum Hoch bei 60,08 US-Dollar freimachen und darüber hinaus neue Kursfantasie eröffnen.

    Freeport-McMoRan

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    ISIN:US35671D8570WKN:896476Indikator:SMA 200 Tage
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    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Freeport-McMoRan Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    So handeln Sie das Kursziel

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