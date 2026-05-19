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    VIOMBA: KI-Intelligenz für alle – Mehr Aufmerksamkeit für jeden Agenten

    Wie viel echte Aufmerksamkeit steckt in Ihrer Werbung? Viomba MCP macht sie erstmals in Echtzeit mess‑, vergleich‑ und aktivierbar – direkt im Workflow moderner KI‑Agenten.

    VIOMBA: KI-Intelligenz für alle – Mehr Aufmerksamkeit für jeden Agenten
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Viomba führt am 19.05.2026 Viomba MCP ein — eine über das Model Context Protocol (MCP) zugängliche Ebene für Intelligenz zur menschlichen Aufmerksamkeit, die KI‑Agenten (z. B. Claude, Cursor, VS Code, Manus, ChatGPT) in Echtzeit als Tool-Aufruf nutzen können.
    • Viomba MCP misst und vergleicht Aufmerksamkeitswerte von Display-, Social‑ und Video‑Werbemitteln vor Ausspielung und erlaubt die Entwicklung aufmerksamkeitstarker Varianten sowie die Identifikation von Aufmerksamkeitstreibern.
    • Produktfunktionen umfassen Ergebnisprognosen auf Ebene einzelner Anzeigenplatzierungen und die Generierung DSP-/SSP‑spezifischer Aktivierungsskripte für hohe Aufmerksamkeit.
    • Kostenlos testbar: 200 Attention Credits (AC) bei E‑Mail‑Registrierung, 500 mit registrierter Stripe‑Karte, bis zu 2000 für validierte Systementwickler; kostenpflichtige Pakete ab 39 Euro.
    • Datenbasis & Methodik: Neuronale Netze sind mit Milliarden realer Blickfixationen trainiert, über ein Jahrzehnt auf Tausenden Live‑Mediendomains mit Tobii‑Infrarot‑Blickerfassung erhoben (echte Fixationen vs. Sakkaden; keine Webcam‑Daten, 100 % ohne Tags).
    • Qualität & Zielsetzung: Kompatibel mit der höchsten IAB/MRC‑Methodikstufe; verbindet eindeutige Nachweise menschlicher Aufmerksamkeit mit skalierbarer Vorhersagemodellierung und soll Messung mit Werbekreation verbinden sowie Vertrauen zwischen Media‑Einkäufern und Medienanbietern stärken (Viomba, Helsinki, gegründet 2014; CEO: Markku Mäntymaa).






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