OHB Aktie explodiert - 19.05.2026

Die OHB Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +20,08 % auf 571,00€. Damit gewinnt die Aktie +95,50 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,93 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der OHB Aktie. Nach einem Plus von +3,93 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 571,00€, mit einem Plus von +20,08 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

OHB ist ein deutscher Raumfahrtkonzern mit Fokus auf Satelliten, Raumfahrtsysteme und bodengestützte Kontrolllösungen. Hauptprodukte: Erdbeobachtungs-, Navigations- und Telekommunikationssatelliten, Services für Institutionen (v.a. ESA, EU) und Verteidigung. Marktstellung: wichtiger europäischer Systemanbieter. Konkurrenten: Airbus Defence & Space, Thales Alenia Space, teilweise Lockheed, Northrop. USP: Agilität, Nischenfokus, starke EU/ESA-Verankerung.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die OHB Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die OHB Aktie damit um +83,60 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +89,39 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von OHB +407,56 % gewonnen.

OHB Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +83,60 % 1 Monat +89,39 % 3 Monate +120,46 % 1 Jahr +742,18 %

Informationen zur OHB Aktie

Stand: 19.05.2026, 10:39 Uhr

Es gibt 19 Mio. OHB Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,88 Mrd. € wert.

EQS-News: OHB SE / Schlagwort(e): Kooperation Helsing und OHB gründen Joint Venture “KIRK” für taktische Aufklärung aus dem Weltraum 19.05.2026 / 09:30 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Helsing, …

EQS-News: OHB SE / Key word(s): Alliance Helsing and OHB establish joint venture 'KIRK' for tactical space-based reconnaissance systems 19.05.2026 / 09:30 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. Helsing, …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Thales, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,15 %. Airbus notiert im Plus, mit +1,42 %. Leonardo notiert im Plus, mit +2,99 %. Lockheed Martin legt um +0,24 % zu Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,21 %.

OHB Aktie jetzt kaufen?

Ob die OHB Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur OHB Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.