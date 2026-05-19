Nemetschek Aktie klettert deutlich - 19.05.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Nemetschek Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +7,65 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,08 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Nemetschek Aktie. Nach einem Plus von +0,08 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 64,70€, mit einem Plus von +7,65 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Nemetschek ist ein führender Anbieter von Software für Bau, Architektur und Infrastruktur (AEC/BIM). Hauptprodukte: Allplan, Bluebeam, Graphisoft, Vectorworks – Lösungen für Planung, Kollaboration und Kostenkontrolle. Starke Marktstellung im BIM-Segment, global aktiv. Wichtige Konkurrenten: Autodesk, Bentley, Dassault. USP: fokussiertes AEC-Portfolio, offene BIM-Strategie, starke Markenvielfalt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Nemetschek Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -9,02 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,51 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,83 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -35,83 % verloren.

Nemetschek Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,51 % 1 Monat -11,83 % 3 Monate -9,02 % 1 Jahr -50,50 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Nemetschek Aktie

Stand: 19.05.2026, 10:39 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der Nemetschek-Aktie: Berenberg bestätigt Buy-Einstufung mit Kursziel 115 € nach starken Quartalszahlen; viele sehen langfristiges Aufwärtspotenzial, andere warnen vor andauernder Korrektur im Software-Sektor und hoher Short-Position. Diskussionen betreffen antizyklische Einstiege, mittelfristige Chart-Schwäche (Korrektur evtl. am Ende), technische Marken (u. a. 55 €) und Langfristcharts seit IPO.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nemetschek eingestellt.

Informationen zur Nemetschek Aktie

Es gibt 116 Mio. Nemetschek Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,43 Mrd. € wert.

Der Dax nimmt am Dienstag seinen Schwung vom Vortag weiter mit. Der Umstand, dass US-Präsident Donald Trump einen angeblichen erneuten Angriff auf den Iran vertagt hat, kam bei den Anlegern gut an. Schon am Montag hatte sich im Verlauf Hoffnung auf …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,07 %. Trimble notiert im Minus, mit -0,34 %.

Nemetschek Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nemetschek Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nemetschek Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.