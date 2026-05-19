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    Besonders beachtet!

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    Nemetschek Aktie klettert deutlich - 19.05.2026

    Am 19.05.2026 ist die Nemetschek Aktie, bisher, um +7,65 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Nemetschek Aktie.

    Besonders beachtet! - Nemetschek Aktie klettert deutlich - 19.05.2026
    Foto: Olaf Gedanitz - stock.adobe.com

    Nemetschek ist ein führender Anbieter von Software für Bau, Architektur und Infrastruktur (AEC/BIM). Hauptprodukte: Allplan, Bluebeam, Graphisoft, Vectorworks – Lösungen für Planung, Kollaboration und Kostenkontrolle. Starke Marktstellung im BIM-Segment, global aktiv. Wichtige Konkurrenten: Autodesk, Bentley, Dassault. USP: fokussiertes AEC-Portfolio, offene BIM-Strategie, starke Markenvielfalt.

    Nemetschek aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.05.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Nemetschek Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +7,65 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,08 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Nemetschek Aktie. Nach einem Plus von +0,08 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 64,70, mit einem Plus von +7,65 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Nemetschek Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -9,02 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,51 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,83 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -35,83 % verloren.

    Nemetschek Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,51 %
    1 Monat -11,83 %
    3 Monate -9,02 %
    1 Jahr -50,50 %
    Stand: 19.05.2026, 10:39 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Nemetschek Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der Nemetschek-Aktie: Berenberg bestätigt Buy-Einstufung mit Kursziel 115 € nach starken Quartalszahlen; viele sehen langfristiges Aufwärtspotenzial, andere warnen vor andauernder Korrektur im Software-Sektor und hoher Short-Position. Diskussionen betreffen antizyklische Einstiege, mittelfristige Chart-Schwäche (Korrektur evtl. am Ende), technische Marken (u. a. 55 €) und Langfristcharts seit IPO.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nemetschek eingestellt.

    Zur Nemetschek Diskussion

    Informationen zur Nemetschek Aktie

    Es gibt 116 Mio. Nemetschek Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,43 Mrd. € wert.

    Weitere Gewinne - Iran-Angriff aufgeschoben


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    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,07 %. Trimble notiert im Minus, mit -0,34 %.

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    Ob die Nemetschek Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nemetschek Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Nemetschek

    +7,57 %
    +5,51 %
    -11,83 %
    -9,02 %
    -50,50 %
    -14,36 %
    +6,76 %
    +258,05 %
    +1.131,43 %
    ISIN:DE0006452907WKN:645290
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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