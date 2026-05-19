Secunet Security Networks Aktie mit Kurssprung +4,53 % - 19.05.2026

Mit einer Performance von +4,53 % konnte die Secunet Security Networks Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,78 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Secunet Security Networks Aktie. Nach einem Plus von +1,78 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 203,00€. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Secunet Security Networks ist ein deutscher IT-Sicherheitsanbieter mit Fokus auf Hochsicherheit für Staat, Behörden und kritische Infrastruktur. Kernprodukte: SINA-Verschlüsselungssysteme, sichere Netzwerke, eID- und eHealth-Lösungen. Starke Stellung als Partner der Bundesregierung. Konkurrenten: Rohde & Schwarz Cybersecurity, Atos, Thales. USP: BSI-zertifizierte Hochsicherheitslösungen und tiefe Verankerung im Public Sector.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Secunet Security Networks Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Secunet Security Networks Aktie damit um +8,63 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,36 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Secunet Security Networks um +5,61 % gewonnen.

Secunet Security Networks Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,63 % 1 Monat +6,36 % 3 Monate +6,25 % 1 Jahr -4,95 %

Informationen zur Secunet Security Networks Aktie

Stand: 19.05.2026, 10:39 Uhr

Es gibt 7 Mio. Secunet Security Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,31 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Cisco Systems, Thales und Co.

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,37 %. Thales notiert im Plus, mit +4,15 %. Fortinet notiert im Plus, mit +0,17 %. Palo Alto Networks verliert -0,28 %

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Ob die Secunet Security Networks Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Secunet Security Networks Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.