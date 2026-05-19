ServiceNow Aktie steigt um +3,09 % - 19.05.2026

Die ServiceNow Aktie kann am heutigen Handelstag um +3,09 % auf 91,52€ zulegen. Das sind +2,74 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +8,51 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der ServiceNow Aktie. Nach einem Plus von +8,51 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 91,52€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

ServiceNow ist ein US-Softwareanbieter für Cloud-basierte Workflow- und IT-Service-Management-Plattformen. Kernprodukte: Now Platform, ITSM, HR-, Customer- und Risk-Workflows. Starke Marktstellung im Enterprise-SaaS-Segment. Wichtige Konkurrenten: Salesforce, Microsoft, Atlassian, BMC. USP: tiefe Workflow-Automatisierung, breite Integrationen, starke Position im ITSM-Kernmarkt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Anstieg bei ServiceNow konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -1,96 % nicht vollständig ausgleichen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +18,76 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,50 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von ServiceNow -31,73 % verloren.

ServiceNow Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +18,76 % 1 Monat +13,50 % 3 Monate -1,96 % 1 Jahr -51,30 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ServiceNow Aktie

Stand: 19.05.2026, 10:41 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und den fundamentalen Ausblick von ServiceNow. Vorbörsliche Kursgewinne, mögliche Trendwende, BoA-Lage mit Buy und Ziel 130 USD sowie die Rolle von Enterprise-Software, KI-Integration und hoher Kundenbindung als Fundament. Eine Trump-Beziehung wird als nicht belegt angesehen; OGE-Offenlegung zeigt Kaufinteresse, aber keine operative Nähe. Antizyklik vs Momentum wird diskutiert.

Informationen zur ServiceNow Aktie

Es gibt 1 Mrd. ServiceNow Aktien. Damit ist das Unternehmen 94,84 Mrd. € wert.

Die Bank of America hat am Montag die Aktie von Software-Spezialist ServiceNow in ihre Coverage aufgenommen. Aus diesen Gründen raten die Experten zum Kauf.

Die Aktie von ServiceNow ist 2026 kräftig unter Druck geraten. Doch nun sorgt eine frische Kaufempfehlung von BofA Securities für neuen Schwung. Analyst Tal Liani sieht den Softwarekonzern nicht als KI-Verlierer, sondern als einen der großen …

So schlagen sich die Wettbewerber von ServiceNow

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,45 %. IBM notiert im Plus, mit +0,43 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,58 %. Oracle verliert -0,01 %

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Ob die ServiceNow Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ServiceNow Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.