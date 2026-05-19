Li Auto (A) (A) Aktie heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 19.05.2026

Die Li Auto (A) (A) Aktie ist bisher um -5,59 % auf 13,500€ gefallen. Das sind -0,800 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Li Auto (A) (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -10,34 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,59 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Li Auto ist ein bedeutender Hersteller von Plug-in-Hybrid-SUVs in China, bekannt für seine Reichweite und Technologie. Es konkurriert mit NIO, Xpeng und Tesla und differenziert sich durch seine erweiterte Reichweite und Hybridtechnologie.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Li Auto (A) (A) abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -13,18 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -14,83 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,36 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Li Auto (A) (A) -8,00 % verloren.

Li Auto (A) (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -14,83 % 1 Monat -15,36 % 3 Monate -13,18 % 1 Jahr -45,88 %

Informationen zur Li Auto (A) (A) Aktie

Stand: 19.05.2026, 10:43 Uhr

Es gibt 843 Mio. Li Auto (A) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,38 Mrd. € wert.

Li Auto (A) (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Li Auto (A) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Li Auto (A) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.