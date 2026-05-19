Allgeier Aktie weiter aufwärts - 19.05.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Allgeier. Mit einer Performance von +5,10 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,28 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Allgeier Aktie. Nach einem Plus von +2,28 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 16,500€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Allgeier SE ist ein führender IT-Dienstleister, der Unternehmen bei der digitalen Transformation unterstützt. Das Unternehmen bietet IT-Consulting, Softwareentwicklung, Cloud-Services und IT-Sicherheit an. Allgeier ist in Europa stark vertreten und expandiert kontinuierlich in internationale Märkte. Zu den Hauptkonkurrenten zählen T-Systems, Capgemini und Accenture. Allgeier hebt sich durch maßgeschneiderte IT-Lösungen und hohe Flexibilität ab.

Obwohl sich die Allgeier Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -8,70 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Allgeier Aktie damit um +7,40 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,98 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Allgeier einen Rückgang von -24,64 %.

Allgeier Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,40 % 1 Monat -12,98 % 3 Monate -8,70 % 1 Jahr -15,55 %

Informationen zur Allgeier Aktie

Stand: 19.05.2026, 10:44 Uhr

Es gibt 11 Mio. Allgeier Aktien. Damit ist das Unternehmen 188,83 Mio. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Bechtle, Capgemini und Co.

Bechtle, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,76 %. Capgemini notiert im Plus, mit +5,24 %. CANCOM SE notiert im Plus, mit +2,30 %. Sopra Steria Group legt um +4,27 % zu

Allgeier Aktie jetzt kaufen?

Ob die Allgeier Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Allgeier Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.