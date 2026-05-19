SpaceX sitzt auf Bitcoin im Wert von 637 Millionen US-Dollar

Nach Auswertungen von Arkham Intelligence hält SpaceX derzeit 8.285 Bitcoin im Wert von rund 637 Millionen US-Dollar in Verwahrung bei Coinbase Prime. Damit zählt das Unternehmen zu den größten bekannten Bitcoin-Inhabern weltweit.

Der bevorstehende Börsengang von SpaceX sorgt nicht nur wegen der angepeilten Bewertung von 1,75 Billionen US-Dollar für Aufsehen. On-Chain-Daten zeigen, dass das Raumfahrtunternehmen auf einem Bitcoin-Schatz sitzt, der im Zuge des IPOs erstmals vollständig für institutionelle Investoren sichtbar werden dürfte.

Die Position macht SpaceX laut den vorliegenden Daten zum viertgrößten bekannten privaten Corporate-Holder von Bitcoin – hinter Block.one, Tether Holdings Limited und Stone Ridge Holdings Group.

SpaceX hält seine Bitcoin-Reserven seit 2022 konstant

Die aktuelle Position ist seit Juni 2022 unverändert. Damals reduzierte SpaceX seinen Bestand innerhalb von nur drei Wochen massiv von rund 28.000 Bitcoin auf die heutigen 8.285 Coins. Der Verkauf entsprach einer Reduktion von etwa 70 Prozent gegenüber dem damaligen Höchststand.

Bei aktuellen Marktpreisen liegt der nicht realisierte Gewinn der verbleibenden Position laut Arkham-Daten inzwischen bei mehr als 360 Millionen US-Dollar.

Milliardenverlust stoppte SpaceX nicht

Besonders Aufmerksamkeit erzeugt der Umstand, dass SpaceX seine Bitcoin-Position selbst in einer Phase erheblicher finanzieller Belastung nicht antastete.

Das Unternehmen erzielte im Jahr 2025 zwar einen Umsatz von 18,5 Milliarden US-Dollar, meldete jedoch gleichzeitig einen Verlust von fast 5 Milliarden US-Dollar.

Trotz des Drucks auf die Bilanz verzichtete SpaceX darauf, Bitcoin zur Liquiditätsbeschaffung zu verkaufen.

Zahlreiche börsennotierte Mining-Unternehmen halten ihre Bitcoin-Reserven ebenfalls weiterhin oder bauen diese sogar aus – obwohl viele Firmen ihre Infrastruktur zunehmend auf Anwendungen im Bereich Künstliche Intelligenz ausrichten.

IPO könnte Bitcoin erstmals vollständig offenlegen

Der mit Spannung erwartete Börsengang von SpaceX dürfte den Kryptobestand des Unternehmens erstmals vollständig transparent machen.

Das Unternehmen peilt Berichten zufolge ein Nasdaq-Debüt am 12. Juni unter dem Tickersymbol "SPCX" an.

SpaceX hatte seinen Registrierungsentwurf bereits am 1. April bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht. Ziel sei eine Kapitalaufnahme von rund 75 Milliarden US-Dollar bei einer Unternehmensbewertung von etwa 1,75 Billionen US-Dollar.

Mit dem IPO würde auch die Bitcoin-Position unter die neuen Fair-Value-Bilanzierungsregeln des Financial Accounting Standards Board (FASB) fallen, die Ende 2025 in Kraft getreten sind. Dadurch müssten Kursveränderungen der Kryptowährung künftig direkt in den Quartalsberichten ausgewiesen werden.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,01 % und einem Kurs von 76.967USD auf CryptoCompare Index (19. Mai 2026, 11:13 Uhr) gehandelt.





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