Hornbach setzt sich vorsichtige Ziele

Zuletzt legte das Papier um rund 1,7 Prozent auf 79,50 Euro zu. Nachdem sich der Kurs jüngst seinem März-Tief von 74 Euro genähert hatte, wurde die Aktie nach etwas mehr als einer Woche zwischenzeitlich wieder über 80 Euro gehandelt. Dass Unternehmenschef Albrecht Hornbach den Start in die Frühjahrssaison als erfreulich bezeichnete, kam bei Anlegern gut an.

BORNHEIM (dpa-AFX) - Der anhaltende Kostendruck wird den Baumarkt- und Baustoffkonzern Hornbach auch in den kommenden Monaten belasten. "Die Frühjahrssaison hat zwar bisher erfreulich gestartet, es ist jedoch damit zu rechnen, dass aktuelle geopolitische Entwicklungen negative Auswirkungen auf die Kostenentwicklung und die Nachfrage im Handel haben werden", sagt Unternehmenschef Albrecht Hornbach am Dienstag laut einer Mitteilung. Für das laufende Jahr zeigte sich der Vorstand deshalb vorsichtig. Der Aktienkurs der Hornbach Holding drehte nach Verlusten zu Börsenstart schnell ins Plus.

Für Thomas Maul von der DZ Bank geht der Konzern wie gewohnt mit vorsichtigen Finanzzielen in das neue Geschäftsjahr. Er sehe den Start ins laufende Frühjahrsquartal jedoch positiv; dieser könne die Marktstimmung günstig beeinflussen.

Den Umsatz für das seit Anfang März laufende neue Geschäftsjahr erwartet das Management etwa auf dem Vorjahreswert von 6,4 Milliarden Euro oder bis zu sechs Prozent darüber, wie das Unternehmen bei der Vorlage der endgültigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025/2026 (bis Ende Februar) in Bornheim mitteilte.

Dabei sollen nicht zuletzt neu eröffnete Filialen helfen: Hornbach hat seinen Marktanteil in Deutschland eigenen Angaben zufolge zuletzt auf 15,7 Prozent ausgebaut. In anderen europäischen Ländern ist der Konzern mit seinen Baumärkten teilweise noch stärker vertreten: So betrug der Marktanteil etwa in Tschechien über ein Drittel und in den Niederlanden mehr als ein Viertel.

Derweil stellt Hornbach für das laufende Geschäftsjahr lediglich ein in etwa stabiles bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) in Aussicht. Analysten hatten hingegen mit einem Zuwachs gerechnet. Doch die Konzernspitze erwartet einen moderaten Anstieg der Kosten. Wie stark dieser ausfällt, hänge unter anderem von den laufenden Tarifverhandlungen im deutschen Einzelhandel ab, hieß es. Im vergangenen Geschäftsjahr hatte das Unternehmen einen operativen Gewinn von 264,7 Millionen Euro erzielt.

Hornbach hatte bereits vor knapp zwei Monaten vorläufige Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgelegt, die nun bestätigt wurden. Eine höhere Nachfrage trieb den Erlös nach oben. Der bereinigte operative Gewinn ging hingegen leicht zurück. Das Unternehmen begründete den Ergebnisrückgang mit höheren Personalkosten, aber auch gestiegenen Betriebskosten vor allem für die Instandhaltung und IT-Infrastruktur.

Der auf die Aktionäre entfallende Überschuss ging im Vergleich zum Vorjahr um 1,6 Prozent auf 138,4 Millionen Euro zurück. Die Dividende soll mit 2,40 Euro je Aktie stabil bleiben./mne/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HORNBACH Holding Aktie Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 78,60 auf Tradegate (19. Mai 2026, 10:50 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HORNBACH Holding Aktie um +2,16 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,95 %. Die Marktkapitalisierung von HORNBACH Holding bezifferte sich zuletzt auf 1,26 Mrd.. HORNBACH Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0800 %. Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,50EUR. Von den letzten 4 Analysten der HORNBACH Holding Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 96,00EUR was eine Bandbreite von +14,50 %/+22,14 % bedeutet.



