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    Ihre wichtigsten Termine

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    Heute im Fokus: Salesforce, HP, Meta, Abercrombie & Fitch, Exxon Mobil & Chevron

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Heute im Fokus: Salesforce, HP, Meta, Abercrombie & Fitch, Exxon Mobil & Chevron
    Foto: picture alliance / NurPhoto | Artur Widak

    Unternehmenstermine

    06:45 Uhr, Luxemburg: Aroundtown S. A., Q1-Zahlen
    08:00 Uhr, Deutschland: Verve Group, Q1-Zahlen
    09:00 Uhr, Frankreich: Accor, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: LEG Immobilien, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: CTS Eventim, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Elmos Semiconductor, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Rhön-Klinikum, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Österreich: OMV, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Schweden: Electrolux, Hauptversammlung
    10:30 Uhr, Deutschland: Energiekontor, Hauptversammlung
    11:00 Uhr, Schweiz: STMicroelectronics, Hauptversammlung
    13:30 Uhr, USA: Abercrombie & Fitch, Q1-Zahlen
    14:30 Uhr, Frankreich: Capgemini, Kapitalmarkttag
    15:00 Uhr, USA: Chevron Corporation, Hauptversammlung
    16:00 Uhr, Frankreich: Societe Generale, Hauptversammlung (und außerordentliche)
    16:30 Uhr, USA: Exxon Mobil, Hauptversammlung
    19:00 Uhr, USA: Meta, Hauptversammlung
    22:00 Uhr, USA: HP Inc., Q2-Zahlen
    22:00 Uhr, USA: Salesforce, Q1-Zahlen

    Konjunkturdaten

    Deutschland: DIW-Konjunkturbarometer
    06:00 Uhr, Eurozone: Acea, Kfz-Zulassungen 4/26
    07:00 Uhr, Finnland: Arbeitslosenquote 4/26
    08:45 Uhr, Frankreich: Verbrauchervertrauen 5/26
    16:00 Uhr, USA: Richmond Fed Herstellerindex 5/26
    18:00 Uhr, Russland: Industrieproduktion 4/26


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 27.05.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    02:00JapanJPNRede des designierten BoJ-Gouverneurs Ueda
    02:20JapanJPNRede des designierten BoJ-Gouverneurs Ueda
    02:20USAUSAFOMC Mitglied Kashkari Rede
    10:00USAUSAFed-Mitglied Logan spricht
    14:15USAUSAADP Employment Change 4-week average
    21:55USAUSAFed-Mitglied Cook spricht
    alle Termine anzeigen »


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