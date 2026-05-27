Ihre wichtigsten Termine
Heute im Fokus: Salesforce, HP, Meta, Abercrombie & Fitch, Exxon Mobil & Chevron
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
06:45 Uhr, Luxemburg: Aroundtown S. A., Q1-Zahlen
08:00 Uhr, Deutschland: Verve Group, Q1-Zahlen
09:00 Uhr, Frankreich: Accor, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: LEG Immobilien, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: CTS Eventim, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Elmos Semiconductor, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Rhön-Klinikum, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Österreich: OMV, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Schweden: Electrolux, Hauptversammlung
10:30 Uhr, Deutschland: Energiekontor, Hauptversammlung
11:00 Uhr, Schweiz: STMicroelectronics, Hauptversammlung
13:30 Uhr, USA: Abercrombie & Fitch, Q1-Zahlen
14:30 Uhr, Frankreich: Capgemini, Kapitalmarkttag
15:00 Uhr, USA: Chevron Corporation, Hauptversammlung
16:00 Uhr, Frankreich: Societe Generale, Hauptversammlung (und außerordentliche)
16:30 Uhr, USA: Exxon Mobil, Hauptversammlung
19:00 Uhr, USA: Meta, Hauptversammlung
22:00 Uhr, USA: HP Inc., Q2-Zahlen
22:00 Uhr, USA: Salesforce, Q1-Zahlen
Konjunkturdaten
Deutschland: DIW-Konjunkturbarometer
06:00 Uhr, Eurozone: Acea, Kfz-Zulassungen 4/26
07:00 Uhr, Finnland: Arbeitslosenquote 4/26
08:45 Uhr, Frankreich: Verbrauchervertrauen 5/26
16:00 Uhr, USA: Richmond Fed Herstellerindex 5/26
18:00 Uhr, Russland: Industrieproduktion 4/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 27.05.2026
Zeit Land Relev. Termin 02:00 JPN Rede des designierten BoJ-Gouverneurs Ueda 02:20 JPN Rede des designierten BoJ-Gouverneurs Ueda 02:20 USA FOMC Mitglied Kashkari Rede 10:00 USA Fed-Mitglied Logan spricht 14:15 USA ADP Employment Change 4-week average 21:55 USA Fed-Mitglied Cook spricht
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|14:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Aktien-Trading 4 Dummies - 3 Aktien. 2 Experten. 0 Langeweile
|28.05. 08:25
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|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|28.05. 14:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Welche ETFs jetzt kaufen? – Chancen, Trends & Strategien
|28.05. 15:20
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
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