Bonanza-Bohrergebnisse wie am Fließband

Goldexplorer in Australien legen hochgradige Bohrergebnisse vor, darunter Abschnitte mit mehr als einem Pfund Gold pro Tonne. Dieser Blick in die Zukunft der Pipeline zeigt, dass die Goldproduktion in Down Under auch über 2030 hinaus Wachstumspotenzial besitzt.

Der Edelmetallexplorer QMines (ISIN: AU0000141533, WKN: A2QSAM) legte Ende April Bohrergebnisse für das Mount Mackenzie Goldprojekt nahe Rockhampton in Zentral-Queensland vor. Diese ergaben weitläufige und flache Zonen mit hochgradiger Gold- und Silbermineralisierung. Unter den Resultaten: 14 Meter mit 3,05 Gramm Gold und 7,2 Gramm Silber pro Tonne ab 21 Metern Tiefe.

In diesem Bohrloch fand sich auch ein 3 Meter langer Abschnitt mit 7,26 Gramm Gold und 7,5 Gramm Silber pro Tonne ab 29 Metern Tiefe. Andere Bohrungen zeigten vergleichbare Ergebnisse bis hin zu knapp 20 Gramm Gold und 11 Gramm Silber pro Tonne Gestein.

QMines-Goldprojekt mit mehreren mineralisierten Zonen

Explorationsleiter Tom Bartschi sieht die Einschätzung für das Potenzial von Mount Mackenzie bestätigt. So zeigten die Bohrungen „dass Mount Mackenzie kein System mit einer einzigen Zone ist, sondern ein breiteres, strukturell kontrolliertes epithermales Feld mit mehreren mineralisierten Positionen.“

In Down Under wird derzeit viel und häufig gebohrt. Der Rohstoffsektor des Landes boomt, der Goldsektor sticht hervor. Im vergangenen Jahr dürfte die Produktion mit 10,2 Mio. Unzen letztmals rückläufig gewesen sein. Für die kommenden Jahre wird ein deutlicher Anstieg der jährlichen Produktion auf 13,2 Mio. Unzen bis 2030 prognostiziert: Ein Zuwachs um 30 % im wertvollsten Edelmetall, das so teuer ist wie nie zuvor.

Verantwortlich für den Anstieg der Produktion ist die bestens gefüllte Projektpipeline mit neuen Projekten und Projekterweiterungen. In den Prognosen bis 2030 sind die meisten Explorer, die derzeit noch bohren, gar nicht enthalten: Die wenigsten Projekte schaffen es innerhalb von vier Jahren von der Bohrphase zur Produktion.

Der Blick auf die längerfristige Entwicklung der australischen Gold-Pipeline für die Zeit nach 2030 ist vielversprechend. Dies gilt jedenfalls für eine Reihe von Bohrergebnissen, die in den letzten Monaten vorgelegt wurden und deren Gehalte zum Teil bemerkenswert waren.