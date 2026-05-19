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    PNE: Starke Resultate

    PNE hat im ersten Quartal nach Darstellung von SMC-Research Gesamtleistung, Umsatz und EBITDA deutlich gesteigert. SMC-Analyst Holger Steffen sieht die Guidance des Unternehmens als erreichbar an und billigt der Aktie noch Aufwärtspotenzial zu.

    Das erste Quartal habe PNE laut SMC-Research mit starken Resultaten abgeschlossen und die Gesamtleistung um 24 Prozent auf 68,9 Mio. Euro gesteigert. Der Umsatz habe sich durch fünf Projektverkäufe und eine deutlich gestiegene Stromproduktion währenddessen sogar auf 56,2 Mio. Euro verdoppelt und das EBITDA von 3,6 auf 16,6 Mio. Euro vervielfacht. Bereinigt um Sondereffekte habe dieses mit 17,9 Mio. Euro noch etwas höher gelegen.

    Das Unternehmen vollziehe damit offensichtlich erfolgreich einen Optimierungsprozess, um sich an anspruchsvollere Marktbedingungen mit geringeren Vergütungen und höherem Kostendruck anzupassen. Im Zuge dessen pausiere aktuell auch der Portfolioausbau. Stattdessen werde der Bestand etwas reduziert, um die niedrige Eigenkapitalquote zu stärken.

    Die Analysten trauen PNE eine positive Weiterentwicklung zu und erwarten im laufenden Jahr eine Erfüllung der Guidance, die ein normalisiertes EBITDA von 110 bis 140 Mio. Euro, und – nach Abzug von erwarteten Sondereffekten in Höhe von 20 Mio. Euro – einen berichteten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 90 bis 120 Mio. Euro vorsehe.  Im Trend der nächsten Jahre gehen sie von einer Rückkehr zu einem maßvollen Portfolioausbau und einem weiter steigenden operativen Ergebnis aus.

    Auf der Basis sehen die Analysten den fairen Wert unverändert bei 10,80 Euro und bekräftigen nach der kräftigen Kurserholung auf Basis eines weiteren bestehenden Aufwärtspotenzials von 12 Prozent die Einstufung mit „Buy“.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 19.5.2026 um 11:30 Uhr)

    Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 19.05.2026 um 10:40 Uhr fertiggestellt und am 19.05.2026 um 11:15 Uhr veröffentlicht.

     

    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/05/2026-05-19-SMC-Update-PNE_frei.pdf

     

    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

    Die PNE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,44 % und einem Kurs von 9,85EUR auf Tradegate (19. Mai 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.


    Rating: Kauf
    Analyst: Holger Steffen
    Kursziel: 10,80 EUR


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