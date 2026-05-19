Evonik Industries - Aktie mit schwachem Handelstag - 19.05.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Evonik Industries Aktie. Mit einer Performance von -2,55 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,61 %, geht es heute bei der Evonik Industries Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Evonik Industries ist ein Spezialchemiekonzern mit Fokus auf hochwertige Additive, Spezialpolymere, Tierernährung, Healthcare- und Performance-Materialien. Starke Position in Nischenmärkten, u.a. Automotive, Bau, Konsumgüter, Pharma. Wichtige Wettbewerber: BASF, Clariant, DSM, Arkema, Lanxess. USP: hohe F&E-Intensität, anwendungsnahe Lösungen, Fokus auf margenstarke Spezialchemie statt Massenchemie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Evonik Industries-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +17,43 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Evonik Industries Aktie damit um +1,07 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,25 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Evonik Industries um +35,13 % gewonnen.

Während Evonik Industries deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,63 %.

Evonik Industries Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,07 % 1 Monat +6,25 % 3 Monate +17,43 % 1 Jahr -10,21 %

Informationen zur Evonik Industries Aktie

Stand: 19.05.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 466 Mio. Evonik Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,16 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BASF, Clariant und Co.

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,62 %. Clariant notiert im Minus, mit -2,61 %. Lanxess notiert im Minus, mit -2,24 %. Wacker Chemie verliert -2,26 % Covestro notiert heute unverändert, mit 0,00 %.

Evonik Industries Aktie jetzt kaufen?

Ob die Evonik Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evonik Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.