Geotab präsentiert neue Produktgruppen für europäische Flotten

AACHEN, 18. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Geotab, Anbieter vernetzter Transportlösungen, gibt heute auf der Geotab Connect Europe 2026 die Einführung der GO-Gerätereihe sowie die „GO Anywhere"-Produktlinie von Asset-Trackern in Europa bekannt.

Die neuen GO-Geräte und der Asset-Tracker „GO Anywhere" bieten europäischen Flotten umfassende Datenintelligenz über alle eingesetzten Fahrzeuge und Assets hinweg

Die Markteinführung erfolgt vor dem Hintergrund steigenden Kostendrucks für Flotten: Die Dieselpreise in Europa sind seit Januar 2026 um mehr als 30 Prozent gestiegen und liegen in einigen Regionen bereits über 2 Euro pro Liter. Angesichts des zunehmenden Drucks wird die Qualität der Daten, auf deren Basis Betriebsentscheidungen getroffen werden, immer wichtiger. Beide Produktgruppen sind daher darauf ausgelegt, die Kontrolle für Fuhrparkmanager zu erhöhen – sowohl über die Datengrundlage für Entscheidungen als auch hinsichtlich der Transparenz über sämtliche Fahrzeuge und Assets.

Die GO-Gerätereihe

GO und GO Plus basieren auf einer neuen gemeinsamen Architektur, die hochpräzise Fahrzeugdaten erfasst, verarbeitet und direkt in die Geotab-Plattform überführt.

Das GO -Gerät bietet native Bluetooth Ⓡ -Integration zur Nutzung von Fahrer-Apps ohne zusätzliche Hardware, erweiterte Ein- und Ausgangsüberwachung für spezialisierte Fahrzeugdaten wie Nebenantriebe (PTO) sowie eine manipulationssichere „Last-Gasp"-Warnmeldung: Ein Superkondensator informiert Flottenmanager sofort, wenn ein Gerät vom Fahrzeug getrennt wird.

-Gerät bietet native Bluetooth -Integration zur Nutzung von Fahrer-Apps ohne zusätzliche Hardware, erweiterte Ein- und Ausgangsüberwachung für spezialisierte Fahrzeugdaten wie Nebenantriebe (PTO) sowie eine manipulationssichere „Last-Gasp"-Warnmeldung: Ein Superkondensator informiert Flottenmanager sofort, wenn ein Gerät vom Fahrzeug getrennt wird. Das GO Plus wurde für besonders anspruchsvolle Anwendungsfälle konzipiert. Die Lösung bietet satellitenfähiges Tracking für Regionen mit geringer Netzabdeckung, einen integrierten WLAN-Hotspot für Tablets im Fahrerhaus sowie einen nativen WLAN-Client-Modus für automatisierte Datenübertragungen im Depot. Eine integrierte Batterie sichert im Falle eines Unfalls fünf Sekunden hochpräziser Fahrzeugdaten und schafft damit eine verlässliche Grundlage für Versicherungs- und Haftungsfragen.

Beide Geräte bilden die Grundlage für Geotab Ace, den KI-Assistenten von Geotab, der komplexe Fahrzeugdaten in klare, handlungsrelevante Antworten für Flottenmanager umwandelt.