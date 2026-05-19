AKTIEN IM FOKUS
Rüstungswerte setzen Erholung fort
- Anleger steigen in schwache Rüstungswerte ein
- Rheinmetall plus 5,1 Prozent nach starken Verlusten
- Konflikt mit Russland und Putins China-Besuch im Fokus
FRANKFURT (dpa-AFX) - Anleger nutzen die jüngste Schwäche bei Rüstungswerten weiter zum Einstieg. Am Dienstag legten die Rheinmetall -Aktien um 5,1 Prozent zu und setzten ihre Erholung fort, nachdem sie in der Jahresbilanz mit bis zu 30 Prozent ins Minus gerutscht waren und 2026 zeitweise zu den größten Dax -Verlierern gehört hatten. Vom Rekord über der 2.000-Euro-Marke, der im Oktober aufgestellt wurde, hatten sie sogar bis zu 45 Prozent an Wert verloren.
Der Erholung schlossen sich am Dienstag auch die Aktien von Hensoldt , Renk und TKMS schwungvoll an, indem sie zwischen 5,6 und 8,8 Prozent an Wert gewannen. Generell waren Aktien gefragt, die zuletzt abgestoßen wurden, darunter auch viele Softwarewerte. Umgekehrt gab es Gewinnmitnahmen in Bereichen wie etwa Chips, Chemie und Solartechnologie, die zuletzt von einer Rally geprägt waren.
Maßgeblich für den Rüstungsbereich in Europa bleibt die Konfrontation mit Russland im Ukraine-Krieg, bei dem es weiter keine Fortschritte gibt. Das russische Militär hat erneut über einen großflächigen ukrainischen Drohnenangriff in der Nacht berichtet. In der Nacht auf Sonntag hatte ein massiver ukrainischer Drohnenangriff erstmals Schäden in Moskauer Vorstädten angerichtet.
Analystin Chloe Lemarie von Jefferies Research kommentierte am Morgen, die jüngste Nachrichtenlage deute darauf hin, dass sich die Kriegsdynamik zugunsten der Ukraine verbessere. Sie betonte derweil mit Blick auf die jüngsten Kursverluste, dass die Kriegsentwicklung den Sektor zuletzt schon nicht mehr groß geprägt habe. Die Bewertungsniveaus seien deutlich reduziert worden und damit auch das negative Schwankungsrisiko.
In den Fokus rückt nun der Besuch von Kremlchef Wladimir Putin in China - wenige Tage, nachdem US-Präsident Donald Trump dort empfangen wurde. Dabei dürfte es auch um die Kriege im Iran und in der Ukraine gehen./tih/jsl/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,94 % und einem Kurs von 1.224 auf Tradegate (19. Mai 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +4,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -21,36 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 56,29 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.883,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.500,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.200,00EUR was eine Bandbreite von +22,33 %/+79,42 % bedeutet.
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Die Überschriften zu den eingestellten Beiträgen sind in der Regel aus der Ursprungsquelle von mir übernommen worden.
Du solltest die Ursprungsquellen in Zukunft vielleicht etwas genauer betrachten!
Hattest ja schon mehrfach Probleme damit in der Vergangenheit.
Im Gegensatz zu dir bringe ich zumindest Informationen, die man nachvollziehen und die jeder für sich selber bewerten kann.
Von dir kommt doch in dieser Hinsicht fast nichts nennenswertes...!!!
Du beschränkst dich doch in der Regel nur darauf, die eingestellten Beiträge mit einem negativen Schlusssatz zu kommentieren.
Mal sehen, ob mein Beitrag der Letzte ist oder ob dein Ego das nicht aushält?
Washington – Diese Entscheidung soll sogar Mitglieder des Heeres überrascht haben. Das US-Verteidigungsministerium soll die Verlegung von 4000 Soldaten einer Kampfbrigade nach Europa kurzfristig gestoppt haben. Medienberichten zufolge war ein Teil von ihnen samt Ausrüstung bereits unterwegs gewesen.
Im März hatte das https://www.bild.de/themen/organisationen/us-army/politik-nachrichten-news-fotos-videos-20515938.bild.html angekündigt, dass die Kampfbrigade andere Streitkräfte im Rahmen einer regulären Rotation ersetzen soll. Bei einem Treffen des Europa-Kommandos (Eucom) und des Heeres sei am Mittwoch verkündet worden, die Entsendung der Truppen zu stoppen. Das berichtet unter anderem das „Wall Street Journal“ unter Berufung auf Pentagon-Angaben.
Quelle: Wall Street Journal
Die kurzfristige Entscheidung des Pentagon, die Verlegung einer kompletten US‑Kampfbrigade nach Europa zu stoppen – obwohl Teile bereits unterwegs waren – ist mehr als nur ein logistischer Zwischenfall. Sie ist ein weiterer Beleg dafür, wie unzuverlässig und erratisch die amerikanische Sicherheitsarchitektur inzwischen agiert.
Für die EU bedeutet das nur eines: noch mehr Eigenständigkeit, noch mehr Fähigkeiten, noch mehr Geschwindigkeit. Wer sich auf Washington verlässt, wird in den kommenden Jahren sicherheitspolitisch im Regen stehen. Die USA senden damit ein klares Signal – und Europa wäre schlecht beraten, es zu ignorieren.