Mehr als 100 Mitarbeiter im Gesundheitssektor getötet

BEIRUT (dpa-AFX) - Im Libanon sind nach Behördenangaben seit Beginn der jüngsten Eskalation Anfang März mehr als 100 Mitarbeiter aus dem Gesundheitssektor durch israelische Angriffe getötet worden. Bei einem Treffen mit dem Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, sagte der libanesische Gesundheitsminister Rakan Nassereddine, dass bisher 116 Beschäftigte im Gesundheitswesen ums Leben gekommen und 263 verletzt worden seien. Hinzu kämen Schäden an Krankenwagen, Gesundheitszentren und Krankenhäusern.

Im Zuge des Iran-Kriegs war es auch zu einer erneuten Eskalation zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon gekommen. Eigentlich gilt derzeit eine Waffenruhe. Die gegenseitigen Angriffe werden jedoch fortgesetzt.