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    FACC AG

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    Die Dividende ist zurück – was Anleger über das „Comeback“ wissen sollten

    Nach sechs dividendenlosen Jahren wird die österreichische FACC AG, die als Technologiepartner der globalen Luftfahrtindustrie fungiert, für das Geschäftsjahr 2025 erstmals wieder eine Dividende ausschütten.

     

    Wichtig zu wissen: Wer in Aktien investiert, erzielt seine Rendite einerseits aus der Kursentwicklung – also dem Wertzuwachs der Aktie während der Haltedauer und andererseits aus Dividenden, die Unternehmen aus ihrem Gewinn an die Aktionäre ausschütten. Gerade langfristig orientierten Privatanlegern gilt die Dividende als verlässliches Signal dafür, dass ein Unternehmen wieder auf solidem finanziellen Boden steht. Bei der FACC AG (ISIN: AT00000FACC2), dem österreichischen Luftfahrtzulieferer aus Ried im Innkreis, wird demnächst die Dividendenzahlung wieder aufgenommen.

     

    Das Prozedere zur Dividendenzahlung im Detail

     

    Für das Geschäftsjahr 2025 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der ordentlichen Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende von 0,10 Euro je Aktie vor. Die Hauptversammlung findet am 28. Mai 2026 in der FACC Academy in Reichersberg (Österreich) statt. Wer am sogenannten Record Date – dem 2. Juni 2026 – Aktionär der FACC AG ist, hat Anspruch auf die Dividende. Der Ex-Tag, ab dem die Aktie ohne Dividendenanspruch gehandelt wird, ist der 1. Juni 2026. Die Auszahlung erfolgt am 5. Juni 2026. Bei Redaktionsschluss notierte die FACC-Aktie bei 13,40 Euro, was einer Dividendenrendite von fast 0,08 Prozent entsprach.

     

    Dividenden-Comeback nach langer Abstinenz

     

    Die vorherige Dividendenzahlung liegt bereits mehrere Jahre zurück: Für das Geschäftsjahr 2019 erhielten FACC-Aktionäre 0,15 Euro je Aktie. Danach folgte eine Ausschüttungspause. Die Gründe für diese Unterbrechung sind vielschichtig. Der unmittelbarste Auslöser war die Covid-19-Pandemie, welche die zivile Luftfahrt ab 2020 in eine historische Krise stürzte. Wegen massiver Einbrüche im globalen Flugverkehr reduzierten die großen Flugzeughersteller wie Airbus und Boeing ihre Produktionsraten drastisch – mit direkten Folgen für Zulieferer wie FACC. Das Unternehmen verzeichnete in den Geschäftsjahren 2020 und 2021 operative Verluste in einzelnen Divisionen, der Umsatz brach ein und die Nettoverschuldung stieg deutlich an.

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