Erholung schreitet voran - Trump schiebt Iran-Angriff auf

Zur Mittagszeit bewegte sich der Dax am Dienstag 1,1 Prozent höher bei 24.586 Punkten. Am Vormittag hatte er sich mit fast 24.664 Punkten noch etwas deutlicher der 25.000-Punkte-Marke genähert, die vor knapp zwei Wochen letztmals angetestet worden war. Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten legte am Mittag um 1,3 Prozent auf 31.855 Punkte zu. Auf europäischer Bühne stieg der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx um zuletzt 0,6 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax nimmt am Dienstag seinen Schwung vom Vortag weiter mit. Gut an kam bei den Anlegern, dass US-Präsident Donald Trump einen angeblich geplanten Angriff auf den Iran vertagt hat. Schon am Montag hatte sich im Verlauf Hoffnung auf eine Annäherung in den Verhandlungen breit gemacht, nachdem der Leitindex unter der Last hoher Ölpreise zunächst abgetaucht war.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Am Vorabend ließ Trump verlauten, dass er einen angeblich für diesen Dienstag geplanten Angriff auf den Iran vorerst abgesagt habe. Mehrere Golfstaaten hätten ihn darum gebeten, den Angriff um wenige Tage zu verschieben. Es liefen "ernsthafte Verhandlungen" mit Teheran, schrieb der US-Präsident auf der Plattform Truth Social. Allerdings haben mehrere Golfstaaten-Vertreter dem "Wall Street Journal" zufolge erklärt, ihnen sei der vom US-Präsidenten erwähnte angebliche Plan für einen Angriff auf den Iran nicht bekannt.

"Dass dieser Konflikt heute nicht durch einen neuen Militärschlag eskaliert, ist ganz klar positiv zu bewerten", kommentierte der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. Auch die Ölpreise kamen wieder etwas von ihrem hohen Niveau zurück. Ob es hinter den Kulissen tatsächlich Annäherungen zwischen den USA und dem Iran gebe, darüber kann aber laut Altmann nur spekuliert werden.

Am Dienstag waren Werte gefragt, die zuletzt abgestoßen wurden, darunter neben Rüstungs- auch viele Softwareaktien. Aus dem Rüstungsbereich setzten die Rheinmetall -Aktien ihre jüngste Erholung mit einem Anstieg um mehr als vier Prozent fort. Aus dem Softwarebereich verbuchten die Titel von SAP , Nemetschek und Atoss Software Gewinne zwischen 5,9 und 12 Prozent.

Umgekehrt gab es Gewinnmitnahmen bei einigen Werten aus den Bereichen Halbleiter, Chemie und Solartechnologie, die zuletzt von einer Rally geprägt waren. Beim Chipkonzern Infineon machte sich dies mit einem Abschlag von 2,2 Prozent bemerkbar. Titel von SMA Solar büßten fast acht Prozent ein, nachdem sich der Kurs 2026 zuletzt verdoppelt hatte.

Mit den finalen Zahlen der Hornbach Holding gab es einen Nachzügler der Berichtssaison. Der Baumarktkonzern gab wegen anhaltenden Kostendrucks einen verhaltenen Ausblick ab. Dieser wurde begleitet von ermutigenden Aussagen zum Start in die Frühjahrssaison. Lag der erste Kurs noch knapp im Minus, konnten die Aktien zuletzt 0,4 Prozent zulegen.

Im MDax gehörten Aixtron und Knorr-Bremse mit bis zu 4,2 Prozent zum Gewinnerkreis. Bei dem Halbleiterausrüster Aixtron half ein Auftrag des US-Unternehmens Lumentum, während Knorr-Bremse von einer Kaufempfehlung der US-Bank Citigroup profitieren.

Mächtig unter Druck gerieten dagegen die Titel von Ottobock , da der Prothesenhersteller just am Tag der Hauptversammlung vom Leerverkäufer Grizzly Research mit einem negativen Report konfrontiert wird. Der Kurs des Prothesenherstellers litt darunter mit zuletzt knapp zehn Prozent Minus./tih/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,33 % und einem Kurs von 80,60 auf Tradegate (19. Mai 2026, 12:13 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +9,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,97 %. Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 192,48 Mrd.. SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 206,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der SAP Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 230,00EUR was eine Bandbreite von -41,33 %/+46,66 % bedeutet.



