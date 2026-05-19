McDonald's: So sind mit der Aktie jetzt +100 % drin!

Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder – McDonald's

Trotz der Gewinnmitnahmen in den vergangenen Tagen notieren insbesondere die US-Indizes in unmittelbarer Reichweite zu ihren Allzeithochs. Die in den vergangenen Wochen steile Gesamtmarktrallye wurde dabei fast ausschließlich von Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerten getragen. Der Halbleiterindex Philadelphia Semiconductor notiert gegenüber dem Jahreswechsel mit einem Plus von 60 Prozent, einzelne Werte wie Intel, Micron und SanDisk verzeichneten sogar deutlich dreistellige Kursgewinne.

Doch inzwischen ist der Markt auf bedenklich wenige Einzelwerte, die einen Großteil des Indexgewichts auf sich vereinigen, konzentriert. Die fehlende Marktbreite bedeutet hohe Abwärtsrisiken für Anlegerinnen und Anleger, sollte der starke Trend derjenigen Werte, welche den Gesamtmarkt zuletzt getragen haben, zum Erliegen kommen. Schon am Mittwoch könnte es so weit sein, falls KI-Überflieger Nvidia mit seinen Zahlen zum abgelaufenen Quartal enttäuschen sollte.

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In dieser Situation sollten Investoren aus zwei Gründen auf zuletzt vernachlässigte Werte setzen. Erstens um Abwärts- und Konzentrationsrisiken zu vermeiden und zweitens, um von einer möglichen Sektorrotation zu profitieren. Sollte eine solche nämlich ausbleiben, würde das für den in den vergangenen Jahren starken Bullenmarkt ohnehin nichts Gutes bedeuten.

Eine besonders herausragende Chance bietet nach einer scharfen Korrektur in den vergangenen Wochen aktuell die Aktie von McDonald's. Als Dividendenkönig in spe genießt das Dow-Jones-Urgestein schon seit Jahrzehnten das Vertrauen der Wall Street, außerdem ist die Unternehmensbewertung inzwischen deutlich unter ihre historische Norm gerutscht, während im Chart erste technische Verbesserungen vorliegen, die jetzt eine Trendwende einleiten könnten.

Wer dabei auf den Discount-Optionsschein MN08T8 setzt, kann sich bei einem ausgewogenen Risikoprofil sogar die Chance auf eine Verdopplung sichern.

McDonald's Chartsignale

Kurzfristige Korrektur: Nach einem charttechnischen Ausbruch und einem Anstieg auf ein neues Allzeithoch bei 340 US-Dollar setzten hartnäckige Gewinnmitnahmen ein.

Nach einem charttechnischen Ausbruch und einem Anstieg auf ein neues Allzeithoch bei 340 US-Dollar setzten hartnäckige Gewinnmitnahmen ein. Mehrere Verkaufssignale: Die Verluste der vergangenen Wochen haben zum Unterschreiten zahlreicher Unterstützungen und Verkaufssignalen geführt.

Die Verluste der vergangenen Wochen haben zum Unterschreiten zahlreicher Unterstützungen und Verkaufssignalen geführt. Bodenbildung im RSI: Im Relative-Stärke-Index ist inzwischen ein Boden gefunden, der erste bullishe Divergenzen und damit ein Trendwendesignal geliefert hat.

Im Relative-Stärke-Index ist inzwischen ein Boden gefunden, der erste bullishe Divergenzen und damit ein Trendwendesignal geliefert hat. Chance auf Gegenbewegung: Auch im Trendstärkeindikator MACD zeigen sich Verbesserungen, hier ist es zu einem Entspannungssignal gekommen.

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Nach einer längeren Seitwärtsphase im vergangenen Jahr, welche die ins Stocken geratene Geschäftsentwicklung reflektierte, gelang der Aktie nach einem starken Jahresauftakt ein charttechnischer Ausbruch über die Widerstandszone bei 320 US-Dollar und ein Anstieg auf neue Rekordnotierungen im Bereich von 340 US-Dollar.

Diese Gewinne konnten jedoch nicht gehalten werden, da die Aktie einerseits technisch überkauft war und im Relative-Stärke-Index (RSI) andererseits bearishe Divergenzen vorlagen, welche eine Trendwende begünstigten. Der Ausbruch des Iran-Krieges beschleunigte dann den Abverkauf.

Die Ausbruchszone um 320 US-Dollar wurde ebenso wie die 50-Tage-Linie per Kurslücke unterschritten, das gilt in der technischen Analyse als starkes Verkaufssignal. Dass sich im Bereich von 305 bis 310 US-Dollar zwischenzeitlich Kaufinteresse zeigte, half den Anteilen nicht. Die Aktie setzte ihren Abwärtstrend unbeeindruckt fort und etablierte dabei einen steilen Trendkanal. Zuletzt ist sie unter 280 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit August 2024 gefallen. Solche Mehrjahrestiefs bedeuten in der Chartanalyse ebenfalls Verkaufssignale.

Eine Gegenbewegung wird jetzt immer wahrscheinlicher

Doch ausgerechnet jetzt könnte das Papier vor einem Rebound stehen. In den vergangenen Tagen ist es, ohne dass hier eine Unterstützung vorliegen würde, im Bereich von 275 US-Dollar zu Kaufinteresse gekommen. Aus technischer Perspektive kann das mit der Bodenbildung im RSI begründet werden, die für bullishe Divergenzen und damit einem Frühindikator von Trendwendebewegungen gesorgt hat.

Ausgehend von überverkauften Zuständen hat sich der RSI inzwischen in den neutralen Bereich verbessert, was auf das Nachlassen technischen Gegenwinds schließen lässt. Eine solche Schlussfolgerung lässt sich auch für den Trendstärkeindikator MACD ziehen. Dieser liegt zwar noch deutlich unter seiner Nulllinie und zeigt damit einen intakten Abwärtstrend der Aktie an, doch zumindest über seine Signallinie hat er sich bereits verbessern können, was auf nachlassende Verkaufsdynamik hindeutet und nach Abwärtsbewegungen häufig für eine Erholung ausreicht.

Auch die Oberkante des Abwärtstrendkanals ist inzwischen in Reichweite. Deren Überschreiten könnte ebenfalls für nachlassenden Gegenwind und neue Kaufimpulse sorgen. In diesem Fall könnte die Aktie bis in den Bereich von 300 bis 310 US-Dollar vordringen, wo mit den Durchschnittslinien ein Widerstandscluster vorliegt. Sollten die Anteile allerdings erneut auf neue Tiefs fallen, drohen Abgaben bis zur mehrjährigen Unterstützungszone zwischen 250 und 260 US-Dollar.

Bewertung so attraktiv wie seit vielen Jahren nicht mehr

Was die Unternehmensbewertung betrifft, hat McDonald's seinen Investoren gegenwärtig so viel zu bieten wie schon lange nicht mehr. Für 2026 steht ein KGVe von 21,8 zu Buche, das liegt um 13 Prozent unter dem 5-Jahres-Mittel von 25. Ähnlich hoch fällt der Bewertungsabschlag auch beim EV/EBITDA-Verhältnis aus, während umgekehrt die Cashflow-Rendite mit knapp 5,8 Prozent um 15,4 Prozent über ihrer historischen Norm liegt.

Das gilt auch für die Dividendenrendite, welche gegenwärtig bei rund 2,6 Prozent und damit um 16,1 Prozent über dem 5-Jahres-Mittel von 2,2 Prozent liegt. Inzwischen kann McDonald's sogar den Branchendurchschnitt von 2,5 Prozent schlagen. Das hat Seltenheitswert, da Anlegerinnen und Anleger in der Vergangenheit dazu bereit waren, aufgrund der hohen Zuverlässigkeit des Unternehmens auf eine branchenübliche Ausschüttung zu verzichten.

Analysten sehen viel Potenzial

Auch Wall-Street-Expertinnen und -Experten sehen den fairen Wert des Unternehmens deutlich über dem aktuellen Kursniveau. Im Mittel nennen die insgesamt 35 befragten Analystinnen und Analysten ein Kursziel von 330,00 US-Dollar, was gegenüber dem Schlusskurs vom Montag eine Upside von 16,8 Prozent bedeutet.

Zwar liegt für McDonald's auch eine Verkaufsempfehlung mit einem Kursziel von 250,00 US-Dollar vor, doch die positiven Einschätzungen überwiegen mit 14 Empfehlungen zum "Kaufen" und weiteren 5 zum "Übergewichten" der Anteile. 15 weitere Nennungen empfehlen gegenwärtig das "Halten" der Anteile. Das gegenwärtig optimistischste Urteil sieht einen fairen Wert von 407,00 US-Dollar

McDonald's auf einen Blick

ISIN: US5801351017

US5801351017 Marktkapitalisierung: 196,4 Milliarden US-Dollar

196,4 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: 2,7 Prozent

2,7 Prozent KGVe 2026: 21,8

21,8 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Übergewichten

Übergewichten Fairer Wert (laut Konsens): 330,00 US-Dollar

330,00 US-Dollar Aufwärtspotenzial: +16,8 Prozent

Die TrendFinder-Hebel-Idee

Die täglich wachsenden Chancen auf eine großangelegte Sektorrotation, das defensive Profil von McDonald's in Kombination mit einer Unternehmensbewertung unter der historischen Norm sowie der Aussicht auf einen sich drehenden technischen Trend machen die Aktie jetzt zu einem Kauf.

Wer dabei auf die Dividendenrendite von 2,7 Prozent verzichten und seine Renditechancen optimieren möchte, kann statt der Aktie auch zum Discount-Call MN08T8 greifen. Dieser bietet die Chance auf bis zu +100,9 Prozent und einen maximalen Auszahlungsbetrag von 2,15 Euro, wenn die Aktie bis zum Laufzeitende im Dezember an oder über die Kappungsgrenze ("Cap") von 305 US-Dollar steigt.

Für Kurse zwischen dem Basispreis von 280 US-Dollar dem Cap erhalten Anlegerinnen und Anleger eine anteilige Auszahlung. Diese lautet für einige beispielhafte Fälle folgendermaßen:

Doch Vorsicht: Sollte die McDonald's zum Laufzeitende unter dem Basispreis von 280,00 US-Dollar notieren verfällt MN08T8 wertlos. Es besteht also Totalverlustgefahr! Daher sollte die Position vorzeitig verkauft und der Restwert gesichert werden, wenn die Aktie nachhaltig (also mindestens auf Wochenschlusskursbasis) auf ein weiteres Tief fällt und damit ein neues Verkaufssignal liefert.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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