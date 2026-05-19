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    Besonders beachtet!

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    SanDisk Corporation Aktie heute im Minus - 19.05.2026

    Am 19.05.2026 ist die SanDisk Corporation Aktie, bisher, um -3,30 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SanDisk Corporation Aktie.

    Besonders beachtet! - SanDisk Corporation Aktie heute im Minus - 19.05.2026
    Foto: stock.adobe.com

    SanDisk Corporation Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 19.05.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die SanDisk Corporation Aktie. Mit einer Performance von -3,30 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der SanDisk Corporation Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,30 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,30 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von SanDisk Corporation in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +116,69 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -13,56 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +46,47 %. Im Jahr 2026 gab es für SanDisk Corporation bisher ein Plus von +443,04 %.

    SanDisk Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -13,56 %
    1 Monat +46,47 %
    3 Monate +116,69 %
    1 Jahr +3.265,56 %
    Stand: 19.05.2026, 12:33 Uhr

    Informationen zur SanDisk Corporation Aktie

    Es gibt 148 Mio. SanDisk Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 164,97 Mrd. € wert.

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    Ob die SanDisk Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SanDisk Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SanDisk Corporation

    -2,92 %
    -13,56 %
    +46,47 %
    +116,69 %
    +3.265,56 %
    +3.494,50 %
    ISIN:US80004C2008WKN:A411ZM
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