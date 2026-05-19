Bernstein belässt Ryanair auf 'Outperform' - Ziel 32 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ryanair Holdings Aktie

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,67 % und einem Kurs von 22,95 auf Tradegate (19. Mai 2026, 12:37 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ryanair Holdings Aktie um -1,44 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,08 %.

Die Marktkapitalisierung von Ryanair Holdings bezifferte sich zuletzt auf 23,83 Mrd..

Ryanair Holdings zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,3900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7500 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 33,00EUR was eine Bandbreite von +25,60 %/+42,92 % bedeutet.