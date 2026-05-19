ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt Ryanair auf 'Outperform' - Ziel 32 Euro
- Bernstein belässt Ryanair weiterhin auf Outperform
- Kursziel 32 Euro, Airline hortet Liquidität
- Ryanair sammelt Liquidität als Schutz vor Pleiten
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Outperform" belassen. Die Airline spreche offen vom möglichen Scheitern von Konkurrenten und bereite sich darauf durch Anhäufen von Liquidität vor, schrieb Alex Irving am Montag. Entweder komme es bei den Treibstoffpreisen zu einer Entlastung oder in der Branche komme es zu Kapazitätskürzungen oder Pleiten. Letzteres wäre kurzfristig schmerzvoller, für den Billigflieger Ryanair längerfristig aber vorteilhafter./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 16:05 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 05:00 / UTC
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ryanair Holdings Aktie
Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,67 % und einem Kurs von 22,95 auf Tradegate (19. Mai 2026, 12:37 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ryanair Holdings Aktie um -1,44 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,08 %.
Die Marktkapitalisierung von Ryanair Holdings bezifferte sich zuletzt auf 23,83 Mrd..
Ryanair Holdings zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,3900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 33,00EUR was eine Bandbreite von +25,60 %/+42,92 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 32 Euro