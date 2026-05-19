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    ANALYSE-FLASH

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    Goldman belässt Deutsche Telekom auf 'Buy' - Ziel 40 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldman Sachs bestätigt Buy und Kursziel 40€
    • Deutsche Telekom auf Goldmans Conviction-Liste
    • Quartalsbericht klärt Strategie und US-Wettbewerb
    ANALYSE-FLASH - Goldman belässt Deutsche Telekom auf 'Buy' - Ziel 40 Euro
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Die Aktien stehen zudem auf der Conviction-Liste mit den überzeugendsten Anlageideen von Goldman. Der Quartalsbericht habe für Klarheit gesorgt hinsichtlich der strategischen Optionen der Bonner und der Wettbewerbssituation in den USA, schrieb Andrew Lee am Dienstag. Der Druck von Verizon sei, anders als von manchen Anlegern befürchtet, nicht gestiegen. So setzt Lee weiter auf durch die Tochter T-Mobile US getriebenes Wachstum und stetig steigende Markterwartungen./ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 05:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,70 % und einem Kurs von 29,24 auf Tradegate (19. Mai 2026, 12:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +6,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,75 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 143,18 Mrd..

    Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +23,12 %/+43,64 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Goldman Sachs
    Kursziel: 40 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 40,00, was eine Steigerung von +37,17% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Deutsche Telekom - 555750 - DE0005557508

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Telekom. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und Technik der Deutschen Telekom: jüngster kräftiger Anstieg, Sorge vor einem Rückfall unter 26 € und möglichem Stop‑Hunt durch Großanleger; Charttechnik mit möglichem Hammer bei Schlüssen über 28 €, 200‑Tagelinie bei ~29,60 € und einer übergeordneten Seitwärtszone; Diskussionen zu fairer historischer Bewertung, Analystenmeinungen (LYNX) und Rolle als defensiver Dividendentitel.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

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