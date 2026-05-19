clearvise: Solide operative Ertragskraft

Mit den Zahlen für 2025 habe clearvise laut SMC-Research die solide operative Ertragskraft erneut unter Beweis gestellt. Aus dem Verkauf des Stroms, der von dem 388 MW-Portfolio aus Wind- und Solarparks produziert worden sei, habe man Erlöse in Höhe von 37,7 Mio. Euro (+4,5 Prozent) und ein bereinigtes EBITDA von 25,6 Mio. Euro (+11,6 Prozent) erwirtschaften können. Der operative Cashflow habe sich sogar um 78 Prozent auf 26,3 Mio. Euro erhöht.

clearvise hat nach Darstellung von SMC-Research solide Resultate in 2025 erzielt und peilt Zuwächse für 2026 an. Resultate und Ausblick liegen etwas unter den Erwartungen von SMC-Analyst Holger Steffen, der daraufhin seine Schätzungen und sein Kursziel etwas reduziert hat. Trotzdem sieht er nach einem deutlichen Kursrückgang der Aktie erhebliches fundamentales Aufwärtspotenzial.

Die Planwerte und die Analysten-Schätzungen seien allerdings verfehlt worden, was zum einen auf ein schwaches Windaufkommen zurückzuführen sei und zum anderen auf umfangreiche Abschaltungen wegen Netzengpässen und Direktvermarktungseingriffen – für letztere erhalte das Unternehmen allerdings Kompensationszahlungen, die in die sonstigen betrieblichen Erträge einfließen. Insgesamt haben sich die Ertragsaussichten für den Bestand wegen niedrigerer Preise aber ein Stück eingetrübt, was 2025 zu kumulierten Buchwertkorrekturen bei sieben Bestandsobjekten und einem Entwicklungsprojekt in Höhe von 11,2 Mio. Euro geführt habe.

Nach dem im letzten Jahr vollzogenen Strategiewechsel zum Modell einer YieldCo, die mit einer effizienten Bestandsbewirtschaftung möglich hohe Ausschüttungen für die Anleger generieren wolle, und dem Wechsel auf dem CEO-Posten im Februar werde aktuell das Portfolio umfassend überprüft. Im Zuge dessen seien die PV-Kleinstanlagen, auf die 2,2 Prozent der installierten Leistung entfallen seien, bereits verkauft, weitere Veräußerungen seien möglich. Außerdem werde eruiert, welche Investitionen noch getätigt werden sollen. Zu den Optionen zählen Entwicklungsprojekte, die sich das Unternehmen in der Wachstumsphase gesichert hatte, Repowering-Projekte sowie Batteriespeichersysteme. Ob eine Dividende für 2025 ausgeschüttet werde, solle erst im weiteren Jahresverlauf je nach Verlauf von Prüfung des weiteren Kapitalbedarfs und möglichen Verkäufen entschieden werden, daher sei die Hauptversammlung auf Ende August vertagt worden.

Durch den gewachsenen Bestand und weitere Objekte im Bau erwarte das Management für das laufende Jahr eine Produktionssteigerung um 22 bis 28 Prozent auf 554 bis 584 GWh, die zu einem Umsatzwachstum um 17 bis 23 Prozent auf 44,2 bis 46,5 Mio. Euro und zu einer Verbesserung des EBITDA um 4 bis 12 Prozent auf 26,7 bis 28,7 Mio. Euro führen solle.

Die Resultate und der Ausblick liegen unter den Erwartungen der Analysten, was insbesondere auf die immer wieder auftretenden längeren Phasen mit einem niedrigen Windaufkommen – auch im Januar und Februar 2026 wieder – zurückzuführen sei. Sie hatten für den Altbestand zwar bereits mit einem dreiprozentigen Abschlag auf den Prognosewert gearbeitet, was aber nicht konservativ genug gewesen sein dürfte. Sie haben den Abschlag deswegen auf 5 Prozent erhöht.

Trotzdem sehen die Analysten den fairen Wert des Portfolios mit 2,00 Euro je Aktie leicht über dem Buchwert (1,92 Euro) und damit mehr als 40 Prozent über dem Börsenkurs. Da die Branchenvolatilität bis auf weiteres hoch bleiben dürfte, haben sie auch das Prognoserisiko etwas erhöht und vergeben nun das neue Urteil „Buy“ (zuvor: „Strong Buy“).

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 19.5.2026 um 12:35 Uhr)

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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 19.05.2026 um 11:15 Uhr fertiggestellt und am 19.05.2026 um 12:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/05/2026-05-19-SMC-Update-clearvise_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die clearvise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,91 % und einem Kurs von 1,335EUR auf Tradegate (19. Mai 2026, 11:46 Uhr) gehandelt.