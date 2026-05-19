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    Buy or Goodbye?

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    Gerresheimer, Tesla, Deutsche Telekom und Ryanair - Analystenstimmen des Tages

    Gerresheimer, Tesla, Deutsche Telekom und Ryanair: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.

    Für Sie zusammengefasst
    Buy or Goodbye? - Gerresheimer, Tesla, Deutsche Telekom und Ryanair - Analystenstimmen des Tages
    Foto: Patrick Pleul - dpa

    Jefferies senkt das Kursziel für Gerresheimer 

    Gerresheimer

    -3,15 %
    -9,48 %
    +18,87 %
    +21,27 %
    -57,86 %
    -74,49 %
    -72,38 %
    -63,11 %
    -44,09 %
    ISIN:DE000A0LD6E6WKN:A0LD6E
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    Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Gerresheimer von 34,10 auf 26,80 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Damit stuft der neu verantwortliche Analyst Christopher Richardson nun beide deutschen Hersteller von Pharma-Spezialverpackungen und Verabreichungslösungen - Gerresheimer und Schott Pharma - mit Halten ein. Er begründete dies am Montag mit anhaltender Schwäche der Endmärkte und schlechter Berechenbarkeit der weiteren Entwicklung.

    Barclays stuft Tesla auf "Equal Weight"

    Tesla

    -1,05 %
    -6,93 %
    +3,87 %
    +0,26 %
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    +114,29 %
    +124,87 %
    +85,99 %
    +33.161,70 %
    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T
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    Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Die Preiserhöhungen für Premium-Modelle von Tesla dürften Gegenwind von der Rohstoffseite einschließlich Speicherchips und Kupfer reflektieren, schrieb Dan Levy in einer Einschätzung vom Montag. Die Nachfrage in den USA dürfte wohl schwach bleiben.

    Goldman Sachs stuft Deutsche Telekom auf "Buy"

    Deutsche Telekom

    +1,84 %
    +6,51 %
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    -11,51 %
    -12,69 %
    +31,53 %
    +69,18 %
    +92,28 %
    +85,26 %
    ISIN:DE0005557508WKN:555750
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    Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Die Aktien stehen zudem auf der Conviction-Liste mit den überzeugendsten Anlageideen von Goldman. Der Quartalsbericht habe für Klarheit gesorgt hinsichtlich der strategischen Optionen der Bonner und der Wettbewerbssituation in den USA, schrieb Andrew Lee am Dienstag. Der Druck von Verizon sei, anders als von manchen Anlegern befürchtet, nicht gestiegen. So setzt Lee weiter auf durch die Tochter T-Mobile US getriebenes Wachstum und stetig steigende Markterwartungen.

    Bernstein Research stuft Ryanair auf "Outperform"

    Ryanair Holdings

    -3,21 %
    -1,44 %
    -7,08 %
    -14,72 %
    +3,52 %
    +44,89 %
    +40,85 %
    +76,35 %
    +352,07 %
    ISIN:IE00BYTBXV33WKN:A1401Z
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    Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Outperform" belassen. Die Airline spreche offen vom möglichen Scheitern von Konkurrenten und bereite sich darauf durch Anhäufen von Liquidität vor, schrieb Alex Irving am Montag. Entweder komme es bei den Treibstoffpreisen zu einer Entlastung oder in der Branche komme es zu Kapazitätskürzungen oder Pleiten. Letzteres wäre kurzfristig schmerzvoller, für den Billigflieger Ryanair längerfristig aber vorteilhafter.

     

    Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)

     

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