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    Umfrage

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    Viele erwarten weiter steigende Energiepreise

    Für Sie zusammengefasst
    • Fast die Hälfte rechnet mit steigenden Preisen
    • 49 Prozent erwarten erneuten Kostenanstieg
    • 47 Prozent machten sich Sorgen um Versorgung
    Umfrage - Viele erwarten weiter steigende Energiepreise
    Foto: Emphyrio - pixabay

    HEIDELBERG (dpa-AFX) - Laut einer Umfrage geht fast die Hälfte der Deutschen von weiter steigenden Energiekosten aus. Knapp jeder zweite Befragte (49 Prozent) rechne sogar nach einem möglichen Ende des Iran-Kriegs mit einem erneuten Kostenanstieg, heißt es laut einer Befragung im Auftrag des Vergleichsportals Verivox.

    Etwa die Hälfte der Befragten gehe von leicht steigenden, die andere sogar von deutlich steigenden Preisen aus. Knapp ein Fünftel (22 Prozent) zeigte sich demnach dagegen optimistisch über leicht sinkende Preise, jeder Zehnte (10 Prozent) setzt sogar auf deutlich sinkende Preise.

    Sorgen mit Blick auf den Winter

    Laut der Umfrage zeigten sich die Befragten zudem wegen möglicher Engpässe bei der Öl- und Gasversorgung im kommenden Winter unsicher. Etwas unter der Hälfte (47 Prozent) stimmte der Aussage, sich angesichts des Iran-Kriegs Sorgen über die Versorgungssicherheit zu machen, mindestens eher zu. Ein etwas kleinerer Teil der Befragten zeigte sich dagegen weniger besorgt: Knapp jeder Fünfte (22 Prozent) stimmte der Aussage eher oder überhaupt nicht zu, der Rest (31 Prozent) blieb unentschieden.

    Zuvor hatte der Branchenverband Initiative Energien Speichern (Ines), in dem auch die Betreiber von Gasspeichern organisiert sind, vor möglichen Engpässen bei der Versorgung im Winter gewarnt. Die Bundesnetzagentur betonte hingegen, dass der Markt in den allermeisten Fällen zu konkurrenzfähigen Kosten Vorsorge treffen könne. Auch das Bundeswirtschaftsministerium verwies auf die Kraft des Marktes.

    Für die nach eigenen Angaben repräsentative Online-Umfrage im Auftrag von Verivox befragte das Marktforschungsinstitut Innofact im April 1.013 Menschen im Alter von 18 bis 79 Jahren./nkl/DP/stw




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