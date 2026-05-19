Home Depot: Weltgrößte Baumarktkette startet mit Umsatzplus ins Jahr

Das erste Quartal ist für Home Depot, die weltgrößte Baumarktkette, traditionell von Bedeutung, da es die umsatzstärkste Zeit des Frühjahrsgeschäfts umfasst.

Einen Umsatzanstieg von 4,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr kann Home Depot für das erste Quartal für sich verbuchen, der in Zahlen auf 41,8 Milliarden US-Dollar angewachsen ist.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der flächenbereinigte Umsatz stieg im abgelaufenen Quarta um 0,6 Prozent und übertraf damit die Konsensprognose von 0,5 Prozent. In den USA legte der flächenbereinigte Umsatz im selben Zeitraum um 0,4 Prozent zu.

Die vergleichbaren Kundentransaktionen gingen im Jahresvergleich um 1,3 Prozent zurück, während der durchschnittliche Warenkorbwert pro Kunde um 2,2 Prozent stieg. Die Gesamtzahl der Kundentransaktionen sank um 0,9 Prozent auf 391,1 Millionen.

Home Depot meldete für das Quartal ein bereinigtes operatives Ergebnis von 5,15 Milliarden US-Dollar und eine bereinigte operative Marge von 12,8 Prozent gegenüber 13,2 Prozent im Vorjahr. Die Umsatzkosten stiegen im Quartal um 6,0 Prozent auf 25,7 MilliardenUS-Dollar. Der bereinigte Non-GAAP-Gewinn je Aktie (EPS) lag bei 3,43 US-Dollar gegenüber den erwarteten 3,41 US-Dollar und den 3,56 US-Dollar im Vorjahr.

2Die zugrundeliegende Nachfrage in unserem Geschäft war trotz größerer Verbraucherunsicherheit und des zunehmenden Drucks auf die Bezahlbarkeit von Wohnraum im Vergleich zum gesamten Geschäftsjahr 2025 relativ ähnlich", erklärte CEO Ted Decker in einer Pressemitteilung.

Home Depot erwartet für das Geschäftsjahr 2027 einen Umsatz zwischen 168,8 Milliarden US-Dollar und 172,1 Milliarden US-Dollar, die Konsensprognose der Analysten hatte mit 171,2 Milliarden US-Dollar gerechnet. Der Gewinn je Aktie (EPS) für das Gesamtjahr schätzt das Unternehmen auf 14,69 US-Dollar bis 15,28 US-Dollar (Mittelwert: 14,99 US-Dollar) geschätzt, gegenüber der Konsensprognose von 15,01 US-Dollar.

Die Aktien von Home Depot legten am Dienstag im Handel um rund 0,8 Prozent zu.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die The Home Depot Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 258,3EUR auf Tradegate (19. Mai 2026, 13:06 Uhr) gehandelt.

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