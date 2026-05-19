BARCLAYS stuft BNP PARIBAS auf 'Equal Weight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BNP Paribas von 95 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analystin Flora Bocahut hob am Montag vor allem die harte Kernkapitalquote im ersten Quartal von 12,8 Prozent als besonders positiv hervor. Diese stütze höhere Ausschüttungen. Die Bewertung sei günstig. Es gebe aber weiterhin Rechtsrisiken./rob/ajx/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 17:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 17:24 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 17:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 17:24 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 88,69EUR auf Tradegate (19. Mai 2026, 13:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 100
Kursziel alt: 95
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS
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