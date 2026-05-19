BARCLAYS stuft BNP PARIBAS auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BNP Paribas von 95 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analystin Flora Bocahut hob am Montag vor allem die harte Kernkapitalquote im ersten Quartal von 12,8 Prozent als besonders positiv hervor. Diese stütze höhere Ausschüttungen. Die Bewertung sei günstig. Es gebe aber weiterhin Rechtsrisiken./rob/ajx/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 17:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 17:24 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 88,69EUR auf Tradegate (19. Mai 2026, 13:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 100

Kursziel alt: 95

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 100,00 € , was eine Steigerung von +13,61% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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