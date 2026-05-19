BARCLAYS stuft RYANAIR HLDGS auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ryanair von 31 auf 29 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Profitabilität der Airline im Geschäftsjahr 2027 dürfte im Jahresvergleich zurückgehen, im Fall einer raschen Öffnung der Straße von Hormus aber wieder anziehen, schrieb Andrew Lobbenberg am Dienstag im Nachgang des Quartalsberichts der Iren./rob/ajx/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 17:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 17:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 23,13EUR auf Tradegate (19. Mai 2026, 13:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 29
Kursziel alt: 31
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS
Aktieneinstufung neu: positiv
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