BARCLAYS stuft RYANAIR HLDGS auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ryanair von 31 auf 29 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Profitabilität der Airline im Geschäftsjahr 2027 dürfte im Jahresvergleich zurückgehen, im Fall einer raschen Öffnung der Straße von Hormus aber wieder anziehen, schrieb Andrew Lobbenberg am Dienstag im Nachgang des Quartalsberichts der Iren./rob/ajx/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 17:54 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 23,13EUR auf Tradegate (19. Mai 2026, 13:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 29

Kursziel alt: 31

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 29,00 € , was eine Steigerung von +25,60% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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