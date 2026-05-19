BARCLAYS stuft ABB LTD auf 'Equal Weight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Barclays hat ABB vor einem Treffen mit dem Vorstandschef des Elektrotechnikkonzerns im Rahmen einer Konferenz der britischen Bank auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 71 Franken belassen. Die Konferenz komme inmitten konjunktureller Unsicherheit und hoher Nachfrage nach Rechenzentren und Stromnetzen gerade zur richtigen Zeit, schrieb George Featherstone am Montag./rob/ajx/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 13:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 13:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 88,54EUR auf Lang & Schwarz (19. Mai 2026, 13:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: ABB LTD
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 71
Kursziel alt: 71
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
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Analysiertes Unternehmen: ABB LTD
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 71
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