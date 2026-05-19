BARCLAYS stuft ABB LTD auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Barclays hat ABB vor einem Treffen mit dem Vorstandschef des Elektrotechnikkonzerns im Rahmen einer Konferenz der britischen Bank auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 71 Franken belassen. Die Konferenz komme inmitten konjunktureller Unsicherheit und hoher Nachfrage nach Rechenzentren und Stromnetzen gerade zur richtigen Zeit, schrieb George Featherstone am Montag./rob/ajx/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 13:37 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 88,54EUR auf Lang & Schwarz (19. Mai 2026, 13:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: ABB LTD

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 71

Kursziel alt: 71

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

