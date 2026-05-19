BERNSTEIN RESEARCH stuft RYANAIR HLDGS auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Outperform" belassen. Die Airline spreche offen vom möglichen Scheitern von Konkurrenten und bereite sich darauf durch Anhäufen von Liquidität vor, schrieb Alex Irving am Montag. Entweder komme es bei den Treibstoffpreisen zu einer Entlastung oder in der Branche komme es zu Kapazitätskürzungen oder Pleiten. Letzteres wäre kurzfristig schmerzvoller, für den Billigflieger Ryanair längerfristig aber vorteilhafter./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 16:05 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 23,13EUR auf Tradegate (19. Mai 2026, 13:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Alex Irving

Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 32

Kursziel alt: 32

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 32,00 € , was eine Steigerung von +38,59% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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