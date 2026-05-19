DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Unilever PLC auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5150 Pence auf "Hold" belassen. Insgesamt habe der Konsumgüterhersteller trotz möglichen Gegenwinds von der Konjunktur Zuversicht zum Ausdruck gebracht für die diesjährigen Ziele, schrieb Tom Sykes in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu jüngsten Treffen mit dem Konzern. Zunehmender Gegenwind in den größten Schwellenländer-Märkten von Unilever geben es offenbar noch nicht./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,83 % und einem Kurs von 49,82EUR auf Tradegate (19. Mai 2026, 13:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tom Sykes

Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 51,5

Kursziel alt: 51,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 59,41 € , was eine Steigerung von +19,44% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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