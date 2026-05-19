DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Unilever PLC auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5150 Pence auf "Hold" belassen. Insgesamt habe der Konsumgüterhersteller trotz möglichen Gegenwinds von der Konjunktur Zuversicht zum Ausdruck gebracht für die diesjährigen Ziele, schrieb Tom Sykes in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu jüngsten Treffen mit dem Konzern. Zunehmender Gegenwind in den größten Schwellenländer-Märkten von Unilever geben es offenbar noch nicht./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,83 % und einem Kurs von 49,82EUR auf Tradegate (19. Mai 2026, 13:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Tom Sykes
Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 51,5
Kursziel alt: 51,5
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Tom Sykes
Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 51,5
Kursziel alt: 51,5
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte