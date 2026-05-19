UBS stuft Santander auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 12,70 Euro auf "Buy" belassen. Die Vermögensqualität im US-Geschäft der spanischen Bank bleibe ein wichtiger Treiber für Santander, schrieb Ignacio Cerezo am Montag nach den jüngsten Quartalszahlen. Anzeichen einer zunehmenden Verschlechterung gebe es nicht, beruhigte der Analyst. Brasilien sei nun die Region, die es zu beobachten gelte./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 14:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,00 % und einem Kurs von 10,28EUR auf Tradegate (19. Mai 2026, 13:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Ignacio Cerezo

Analysiertes Unternehmen: Santander

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 12,70

Kursziel alt: 12,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

