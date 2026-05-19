Die Welt will keine US-Anleihen mehr kaufen

Was ist passiert mit dem einst sichersten Hafen der Finanzwelt? Die Fundamente des US-Anleihemarktes geraten gleich von mehreren Seiten unter Druck. Ein perfekter Sturm aus geopolitischen Krisen, hausgemachter Haushaltsmisere und einer strategischen Verschiebung auf der globalen Bühne zeichnet sich ab.

Die Renditen für US-Staatsanleihen klettern auf Höchststände, die man seit der globalen Finanzkrise 2007 nicht mehr gesehen hat. Für die 30-jährigen Papiere (Treasuries) zahlen die USA inzwischen zeitweise über 5 Prozent Zinsen. Doch anstatt dass Investoren begeistert zugreifen, um sich diese Traumrenditen zu sichern, herrscht an den Märkten gähnende Leere. Die jüngsten Auktionen für 3- , 10- und 30-jährige US-Schulden stießen auf ein bemerkenswert unterkühltes Interesse.

Der primäre Brandbeschleuniger sitzt im Nahen Osten und ist selbstverschuldet. Der anhaltende Krieg hat die Sorge vor einer Blockade der wichtigen Straße von Hormus und damit vor explodierenden Ölpreisen tief im Markt verankert. Die Folge ist eine hartnäckige "Kriegsinflation", die in den USA bereits wieder die 4-Prozent-Marke ins Visier nimmt.

Diese Entwicklung hat das Narrativ an den Märkten komplett auf den Kopf gestellt: Rechnete man vor wenigen Monaten noch mit baldigen Zinssenkungen der Federal Reserve, preisen Händler nun bereits eine US-Leitzinserhöhung ein. Da steigende Inflation die Kaufkraft zukünftiger Zinszahlungen auffrisst, fordern Investoren eine immer höhere Risikoprämie. Kaum jemand will heute eine 30-jährige Anleihe kaufen, wenn er erwartet, dass die Zinsen morgen noch höher stehen.

Der schwindende Glaube an Amerikas Finanzen

Hinzu kommt ein zunehmendes Glaubwürdigkeitsproblem der US-Regierung. Die Staatsverschuldung explodiert, die jährlichen Zinskosten der USA haben die schwindelerregende Marke von einer Billion US-Dollar erreicht. Da das Finanzministerium immer neue Fluten an frischen Anleihen auf den Markt wirft, um das Haushaltsdefizit zu stopfen, wackelt das klassische Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage. Das Vertrauen in die fiskalische Disziplin Washingtons schwindet.

Gleichzeitig hat sich die Struktur der Käufer fundamental verändert. Früher waren es ausländische Zentralbanken mit Handelsüberschüssen, die US-Anleihen als verlässliche Reserve hielten und langfristig darauf saßen. Heute wird der Markt von preissensitiven Hedgefonds dominiert, die über internationale Finanzzentren wie London oder die Kaimaninseln agieren. Diese Akteure spekulieren auf kurzfristige Bewegungen und ziehen ihr Kapital beim kleinsten Anzeichen von Gegenwind sofort ab.

Die globale Konkurrenz schläft nicht

Das gefährlichste Signal für Washington kommt jedoch aus dem Ausland: Die USA verlieren ihr Monopol als vermeintlich alternativloser Zufluchtsort. Andere Wirtschaftsräume gewinnen massiv an Attraktivität – allen voran Japan.

Jahrzehntelang zwang die dortige Null- und Negativzinspolitik japanische Großinvestoren dazu, ihr Geld im Ausland und vor allem in US-Treasuries anzulegen. Mit rund einer Billion US-Dollar ist Japan der größte ausländische Gläubiger der USA. Doch diese Ära ist vorbei. Die Bank of Japan strafft ihre Geldpolitik und treibt die Renditen heimischer Staatsanleihen (JGBs) auf die höchsten Stände seit den 1990er-Jahren.

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Die Folge: Japanisches Kapital wird in historischem Ausmaß in die Heimat zurückgeholt (Repatriierung). Wenn dieses Geld dem US-Markt dauerhaft entzogen wird, erhöht das den Druck auf Washington, die Zinsen weiter zu erhöhen. Auch europäische Papiere und der chinesische Markt werden von globalen Anlegern zunehmend als stabile Diversifikation wahrgenommen.

Der Markt verliert die Geduld

Der Anleihemarkt ist nicht kaputt, aber er sendet eine unmissverständliche Warnung. Wenn selbst Zinssätze von über 5 Prozent nicht mehr ausreichen, um amerikanische Schulden zu finanzieren, hat sich das globale Machtgefüge verschoben. Solange die geopolitischen Spannungen die Inflation anheizen und die US-Regierung ihre Ausgaben nicht in den Griff bekommt, dürften die Renditen weiter steigen – und das Vertrauen in die Weltleitwährung weiter bröckeln.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion