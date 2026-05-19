BERNSTEIN RESEARCH stuft AB Inbev auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Outperform" belassen. Die Absatzmengen seien im ersten Quartal so gut gewesen wie seit drei Jahren nicht mehr, schrieb Trevor Stirling am Montagabend nach Investorenveranstaltungen mit dem Management des Brauereikonzerns. Die Aktie habe sich seit Jahresbeginn um 25 Prozent besser als der Markt entwickelt und werde mit einem 40-prozentigen Aufschlag auf die Konkurrenz gehandelt, aber nur mit einer 17-prozentigen Prämie auf den europäischen Markt./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 21:18 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 04:58 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 21:18 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 04:58 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 69,94EUR auf Tradegate (19. Mai 2026, 13:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Trevor Stirling
Analysiertes Unternehmen: AB Inbev
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 88
Kursziel alt: 88
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Trevor Stirling
Analysiertes Unternehmen: AB Inbev
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 88
Kursziel alt: 88
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