BERNSTEIN RESEARCH stuft AB Inbev auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Outperform" belassen. Die Absatzmengen seien im ersten Quartal so gut gewesen wie seit drei Jahren nicht mehr, schrieb Trevor Stirling am Montagabend nach Investorenveranstaltungen mit dem Management des Brauereikonzerns. Die Aktie habe sich seit Jahresbeginn um 25 Prozent besser als der Markt entwickelt und werde mit einem 40-prozentigen Aufschlag auf die Konkurrenz gehandelt, aber nur mit einer 17-prozentigen Prämie auf den europäischen Markt./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 21:18 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 04:58 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 69,94EUR auf Tradegate (19. Mai 2026, 13:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Trevor Stirling

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 88

Kursziel alt: 88

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

