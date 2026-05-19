BARCLAYS stuft NOVO NORDISK auf 'Equal Weight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 300 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Nach starkem Start hätten sich die Verschreibungen für die Anfangsdosis der Abnehmpille Wegovy auf höherem Niveau stabilisiert, ohne dass eine deutliche Verschlechterung nach der Einführung des Konkurrenzmittels Foundayo von Lilly erkennbar wäre, schrieb James Gordon am Montagabend mit Blick auf die jüngsten Verschreibungsdaten in der letzten Woche bis Mitte Mai./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 18:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 18:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 18:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 18:29 / GMT
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Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 37,90EUR auf Tradegate (19. Mai 2026, 13:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: James Gordon
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 300
Kursziel alt: 300
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
Analyst: James Gordon
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: neutral
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