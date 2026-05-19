BARCLAYS stuft NOVO NORDISK auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 300 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Nach starkem Start hätten sich die Verschreibungen für die Anfangsdosis der Abnehmpille Wegovy auf höherem Niveau stabilisiert, ohne dass eine deutliche Verschlechterung nach der Einführung des Konkurrenzmittels Foundayo von Lilly erkennbar wäre, schrieb James Gordon am Montagabend mit Blick auf die jüngsten Verschreibungsdaten in der letzten Woche bis Mitte Mai./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 18:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 18:29 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 37,90EUR auf Tradegate (19. Mai 2026, 13:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: James Gordon

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 300

Kursziel alt: 300

Währung: DKK

Zeitrahmen: N/A



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